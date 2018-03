Nebezpečná zbraň Ruska proti Západu: Hackeři se nabourali do elektráren, mohou je vyřadit z provozu

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA ve čtvrtek zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že ruští hackeři útočí na kriticky důležitou americkou i evropskou infrastrukturu - na jaderné elektrárny či vodárenské a energetické systémy. Podle bezpečnostních expertů se ukazuje, že by Rusko mohlo mít v případném konfliktu se Západem v rukách silné trumfy, když by bylo schopno sabotovat či úplně vyřadit z provozu klíčové elektrárny.

Informace o útocích na americké elektrárny se v médiích objevily už loni v červenci. Už tehdy se spekulovalo, že za nimi stojí Rusové, ale oficiální potvrzení přišlo až nyní. Hackeři tehdy pronikli do tuctu elektráren, včetně kansaské jaderné elektrárny Wolf Creek.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvádí, že přinejmenším od března 2016 ruští hackeři útočí na kriticky důležitou americkou infrastrukturu, na energetické, jaderné, vodárenské, obchodní a výrobní objekty. V uplynulých měsících se jim dokonce povedlo dostat se do části amerického energetického sektoru. Nabourali se do přístrojů, z nichž se lze dostat do řídících systémů elektráren. Podle ministerstva byli hackeři vypuzeni a nikdy nezašli tak daleko, aby tyto řídíci systémy sabotovali nebo úplně vyřadili z provozu.

Podle bezpečnostních expertů se nicméně jedná o závažnou skutečnost, kterou by Západ neměl podceňovat. „Z toho, co víme, byli tam (v systému řízení elektráren, pozn. red.). Dokáží je vypnout. Jediné, co chybí k uskutečnění, je nějaká politická motivace,“ řekl deníku The New York Times Eric Chien, ředitel pro bezpečnostní technologie společnosti Symantec, digitální bezpečnostní společnosti. Že není radno útoky na elektrárny podceňovat, svědčí dle expertů i skutečnost, že se ruským hackerům v minulosti podařilo vyřadit část elektrické rozvodné sítě na Ukrajině.

Informace o ruských útocích na americkou infrastrukturu byly zveřejněny ve stejný den, co USA oznámily další rozšíření protiruských sankcí, které mají být mimo jiné trestem za kybernetické útoky proti Spojeným státům. Podle amerického generálporučíka Paula Nakasoneho ale nemají dosavadní reakce Spojených států na kybernetické útoky takřka žádný dopad. „Nebojí se nás,“ řekl Nakasone minulý měsíc během senátního slyšení.