Největší turecká opoziční strana oznámila kandidáta na prezidenta. Muharrem Ince chce hájit zájmy všech Turků

Největší turecká opoziční strana nominovala svého kandidáta do červnových prezidentských voleb, současného prezidenta se bude snažit porazit dlouholetý poslanec Muharrem Ince. Jeho jméno dnes oznámila Lidová republikánská strana (CHP) na svém shromáždění v Ankaře. Ince, který právě dnes slaví čtyřiapadesáté narozeniny, po oznámení nominace prohlásil, že jako prezident by hájil zájmy všech Turků. Dnes nahlásil volební komisi svou kandidaturu i prezident Recep Tayyip Erdogan.

„Budu prezidentem 80 milionů lidí, pravicových i levicových, alevitů i sunnitů, Turků i Kurdů,“ prohlásil před zaplněnou halou v Ankaře Ince poté, co šéf strany CHP Kemal Kiliçdaroglu oznámil jeho nominaci. Na důkaz své nestrannosti si Ince na klopu saka připíchl tureckou vlaječku místo stranického loga. „Všechno bude krásnější, 24. června budeme psát historii," řekl také bývalý učitel fyziky.

Ince zasedá v tureckém parlamentu od roku 2002 a od té doby patří k hlasitým oponentům vládní strany AKP nynějšího prezidenta a dříve premiéra Erdogana. Stejně jako šéf středolevé strany CHP Kiliçdaroglu kritizuje Ince Erdogana za uzurpování moci, potírání svobody slova a potlačování demokracie v zemi.

Předčasné parlamentní a prezidentské volby, které se měly konat až v listopadu 2019, vyhlásil Erdogan minulý měsíc. Dřívější termín zdůvodnil tím, že země potřebuje silného prezidenta, aby mohla čelit ekonomickým výzvám a konfliktu v Sýrii.

Nynější volby budou prvními volbami hlavy státu od doby, co voliči v loňském referendu těsně schválili změnu ústavy měnící parlamentní systém v zemi na prezidentský. Reformu navrhl Erdogan, který tak v případě zvolení do nejvyššího úřadu získá více pravomocí. Průběh referenda kritizovala opozice i pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) mimo jiné proto, že ústřední volební komise uznala za platné i volební lístky a obálky, jež nebyly řádně orazítkované.

Politické strany musejí jména kandidátů do prezidentských voleb nahlásit do soboty. Seznam uchazečů bude zveřejněn v úředním věstníku 13. května, kdy také oficiálně začne volební kampaň. K vítězství v prvním kole je nutné získat více než 50 procent hlasů, podle průzkumů to zatím vypadá, že se bude konat 8. července druhé kolo. Favoritem na vítězství je Erdogan.

Tento týden oznámila další opoziční strana, prokurdsky orientovaná Lidová demokratická strana (HDP), že se chystá do voleb nominovat svého bývalého předsedu Selahattina Demirtaşe. Ten je ale od konce roku 2016 ve vězení a loni v prosinci s ním začal soud kvůli obvinění z terorismu. Jeho strana označuje proces za politický.

O nejvyšší úřad v zemi se uchází také předsedkyně nové Strany dobra Meral Akşenerová (61), která se od založení strany loni v říjnu stala populární kritičkou prezidenta Erdogana. Přes 100 tisíc podpisů pro kandidaturu sehnal také předseda levicové Vlastenecké strany Dogu Perinçek (75). O úřad prezidenta se bude ucházet i šéf proislámské Strany štěstí Temel Karamollaoglu (76).