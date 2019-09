Německá vláda čelí kritice za „klima pokrytectví“. Pět ministrů letělo do USA čtyřmi letadly | info.cz

Německá vláda sklízí silnou kritiku za to, že sice schvaluje klimatické balíčky, ale sama nejde příkladem. Krátce poté, co kabinet v pátek rozhodl o dalším opatření ke snížení emisí, odletělo pět ministrů čtyřmi různými stroji do USA.

Pouze ministryně životního prostředí za sociální demokracii si svůj let předem rezervovala u běžné letecké společnosti. Další tři členy vlády, včetně kancléřky Angely Merkelové, ale dopravila do USA letadla německé armády. Merkelová letěla v sobotu s ministrem pro místní rozvoj Gerdem Müllerem na klimatickou konferenci OSN do New Yorku, ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová zase jiným letadlem do Washingtonu na setkání se svým americkým protějškem Markem Esperem. O dva dny později pak do New Yorku přiletěl dalším strojem německý ministr zahraničí Heiko Maas.

Když média odhalila, že se přes oceán v rozmezí dvou dnů vydala čtyři letadla s pěti ministry, vzbudilo to poprask. Letecká doprava totiž patří k největším „znečišťovatelům“ klimatu a vědci i ekologové proto vyzývají k jejímu maximálnímu omezení. Německá vláda se v reakci na silnou kritiku snaží přesvědčit veřejnost, že jiným způsobem nebyla přeprava ministrů možná. A to navzdory německé pečlivosti a důkladnosti.

„Při plánování této cesty jsme vynaložili veškeré úsilí na optimalizaci využití letadel,“ uvedlo v tiskové zprávě německé ministerstvo obrany. Plán letů vycházel údajně z cílového letiště, trasy, velikosti delegace i závazků jednotlivých členů vlády v místě přistání.

Největší pochybnosti přitom vzbudila smysluplnost speciálního letu Annegret Kramp-Karrenbauerové. Ministryně obrany měla podle zjištění deníků Bild am Sonntag letět s kancléřkou do New Yorku, odkud by se svou delegací pokračovala běžnou linkou do Washingtonu. A při cestě zpět by opět využila služeb běžné letecké společnosti. Organizátoři ale údajně zjistili, že všechny komerční lety jsou na požadovanou dobu už vyprodané a Karrenbauerová tedy musí využít pro cestu tam a zpět armádní letadlo.

Podle magazínu Der Spiegel, který se odvolává na interní dokumenty armády, vyšla cesta ministryně obrany do USA speciálním letadlem na zhruba půl milionu eur (13 milionů korun). „Tento dodatečný let Karrenbauerové je nesmyslný nejen z ekologického hlediska, jedná se také o zbytečné vyhazování peněz daňových poplatníků,“ řekl Spiegelu Tobias Lindner, mluvčí německé strany Zelených pro bezpečnostní otázky. Po vládě bude údajně požadovat vysvětlení.

Pikantní na celé záležitosti je především fakt, že německá vláda v pátek v rámci klimatického balíčku rozhodla o tom, že od příštího roku zvýší daň z letového provozu pro všechny lety startující z německých letišť. A to právě kvůli snaze omezit emise z létání. Podle německého úřadu pro životní prostředí (UBA) vyprodukuje jeden pasažér běžného letu z Frankfurtu nad Mohanem do New Yorku tolik emisí CO 2 , jako kdyby jel 21 900 kilometrů autem.

Kritiku údajně špatně naplánovaného leteckého přesunu čtvrtiny německé vlády proto příliš neotupila ani skutečnost, že kabinet už v roce 2014 rozhodl o klimatických kompenzacích za služební cesty svých členů a zaměstnanců. Vláda podle délky letu vyplatí určitou částku na projekty chránící životní prostředí nebo klima.