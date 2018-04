Německo by mohlo některým džihádistům odebírat občanství

Německé ministerstvo vnitra připravuje návrh zákona, na základě kterého by džihádistům s dvojím občanstvím mohlo odebrat občanství německé. Podle dnešních informací serveru Spiegel Online rezort pod vedením Horsta Seehofera chystá také přísnější postih trestných činů s antisemitským motivem.

Na návrhu zákona, na základě kterého by Německo mohlo odebírat německé občanství džihádistům, kteří mají ještě občanství jiného státu, se podle státního tajemníka na ministerstvu vnitra Stephana Mayera už pracuje. Hotový by měl být 'každopádně v prvním roce vlády', tedy nejpozději do poloviny března příštího roku.

Ministerstvo pod vedením předsedy Křesťanskosociální unie (CSU) a bývalého bavorského premiéra Seehofera bude podle Mayera usilovat také o to, aby se na seznam bezpečných zemí původu dostaly kromě Alžírska, Tuniska a Maroka také Arménie a Gruzie, odkud do Německa v poslední době míří stále více žadatelů o azyl. Zařazení na seznam by zrychlilo rozhodování o žádostech o azyl lidí z těchto zemí.

Třetí prioritou, kterou si německé ministerstvo vnitra podle Mayera vytyčilo, je zpřísnění postihu za antisemitské trestné činy. Státní tajemník podpořil nedělní výzvu předsedy Německé ústřední židovské rady Josefa Schustera, aby Německo odebíralo povolení k pobytu těm migrantům, kteří spáchají zločin motivovaný antisemitismem. Podle Mayera takovým počínáním migrant dává najevo, „že se staví proti základním hodnotám a přesvědčením našeho liberálně-demokratického zřízení.“