Německo chce zakázat léčbu homosexuality. „Vymítali“ ji i běžní lékaři | info.cz

I když totiž moderní lékařská věda jednoznačně potvrzuje, že se homosexualita léčit nedá, v Německu i v 21. století působí řada organizací a jednotlivců, kteří homosexualitu považují za nemoc. A věří tedy tomu, že se z ní dokáže člověk vyléčit. Odborná komise, jmenovaná Spahnem, přitom překvapivě zjistila, že nejedná o nijak výjimečný exces.

Takzvaní „vymítači“ homosexuality figurují mezi duchovními, terapeuty a dokonce i mezi lékaři. Podle komise dokonce někteří psychiatři a psychologové léčí homosexualitu za peníze zdravotních pojišťoven, a to tím způsobem, že oficiálně účtují pojišťovně terapii jiného psychického onemocnění. A proč homosexuálové léčbu vlastně podstupují?

Podle německé Nadace Magnus Hirschfeld, která bojuje proti diskriminaci gayů a lesbiček, jsou lidé s homosexuální orientací často pod velkým tlakem okolí i rodinných příslušníků, kteří se nedokáží smířit s tím, že mají v rodině homosexuála. A proto nutí své homosexuální příbuzné, aby se pokusili vyléčit.

„Homosexualita ale není nemoc, proto se léčit nedá,“ uvedl v tiskovém prohlášení ministr Spahn. Ještě před prázdninami chce společně s ministryní spravedlnosti za sociální demokracii Katarinou Barleyovou připravit změnu zákona, která by léčbu homosexuality v Německu oficiálně zakázala a „léčitele“ postavila mimo zákon. Nová legislativa by měla stanovit i pokuty a tresty, která budou za tento druh terapie hrozit.

Zákaz léčby homosexuality není podle odborníků samoúčelný. Léčba, při níž terapeut nebo duchovní přesvědčuje „pacienta“, že se jeho sexuální orientace dá léčit, může mít pro účastníky terapie vážné psychické následky, někdy vedoucí až k sebevraždě. „Přitom se nikdy nikomu ještě nepodařilo homosexualitu vyléčit. Můžete pouze přesvědčit homosexuála, aby se navzdory své přirozenosti choval jako heterosexuál a naopak. Jeho sexuální orientaci, se kterou se narodil, ale nezměníte,“ řekl INFO.CZ předseda české Sexuologické společnosti Jaroslav Zvěřina.

O tom, že je homosexualita léčitelná různými medikamenty i šokovými terapiemi, byli podle něj v předminulém i minulém století přesvědčeni zejména mnozí psychoterapeuti a psychoanalytici, kteří k léčbě používali někdy i velmi drastické metody. V Německu, Česku a dalších státech Evropy se lékaři pokoušeli léčit homosexualitu až prakticky do začátku sedmdesátých let minulého století. „A to přesto, že už zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud považoval podobnou léčbu za nesmysl,“ řekl Zvěřina.

Snaha vyléčit homosexualitu ale paradoxně dostala nový impuls poté, co se díky liberálním zákonům začalo v západním světě otevřeně hlásit ke své homosexuální a lesbické orientaci více lidí. Část společnosti, včetně příbuzných homosexuálů, tak získala pocit, že se z homosexuality stala módní záležitost, která minimálně v některých případech nemá s přirozeností nic společného. Většina lékařů a sexuologů ale tuto tezi jednoznačně vylučuje.