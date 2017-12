Německo začne deportovat děti migrantů. Našlo právní kličku a bude jim stavět sirotčince v zahraničí

Německo začne deportovat nezletilé migranty, kteří nezískali azyl. Země totiž nalezla právní kličku k tomu, aby se žadatelů o azyl mladších 18 let mohla zbavit bez toho, že by nejdříve nalezla v zemi původu jejich rodiny. Německá vláda uvedla, že pro mladé migranty začala stavět dva sirotčince v Maroku, kam budou mladí lidé deportováni.

Podle oficiálních údajů žije nyní v Německu 48 tisíc mladistvých migrantů, kteří se do země dostali bez dohledu dospělé osoby. Většinou jde o uprchlíky před válkou nebo před perzekucí, často z Afghánistánu či ze Sýrie. Většině z nich je 16 či 17 let.

Aby nyní mohlo Německo děti bez doprovodu dospělé osoby, které nedostanou azyl, deportovat dle zákona, musí splnit přísné podmínky. Buď mladistvého musí v zemi původu přijmout jeho zákonný zástupce, nebo se dítě musí dostat v zemi původu do vhodného přijímacího zařízení. I proto zatím z Německa mnoho mladistvých neodešlo. Mezi roky 2010 a 2014 Německo deportovalo zpět do vlasti čtyři mladé migranty, od té doby nikoho. To by se nyní mělo změnit.

Německo ve spolupráci s marockou vládou, samosprávami a neziskovým sektorem plánuje v Maroku vybudovat dva domovy, kam by byli tito mladiství deportováni. Zatím se jedná o pilotní projekt, který počet nezletilých migrantů v Německu nijak dramaticky nesníží – každý z domovů bude mít kapacitu sto osob.

V sirotčincích se deportovaným mladistvým dostane sociální asistence i přístup ke vzdělání. Podle zprávy z ministerstva vnitra budou tato centra otevřena „lidem mladším 18 let, kteří z Německa odejdou dobrovolně, ale i pro ty, u nichž půjde o nucenou deportaci – zejména z důvodu spáchání trestných činů.“

Podle Ansgara Hevelinga, křesťanského demokrata (CDU) a bývalého šéfa parlamentní komise pro domácí záležitosti jde sice o podstatný krok, problém však nevyřeší. „Důležité je, že žádný mladistvý bez doprovodu nebyl v posledních letech navrácen ke své rodině. Takový přístup by měl přitom větší smysl a je potřeba, aby se na něj patřičné úřady zaměřily," řekl Heveling pro Deutsche Welle.

Provoz obou center by měl stát asi milion eur ročně.