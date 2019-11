Netanjahuovo prvenství: Obviněn z korupce jako první úřadující premiér Izraele. Co bude dál? | info.cz

„Toto je těžký a chmurný den. Právě jsem oznámil právníkům premiéra Benjamina Netanjahua, že proti němu vznáším obvinění ve třech případech. Což je smutné nejen pro mě osobně, ale i pro celou zemi,“ prohlásil včera v nezvykle dramatické řeči generální prokurátor Avichaj Mandelbit, jehož vystoupení zaznamenala třeba i stanice Aruc Ševa. Žalobce konstatoval, že ho k takovému postupu zavazuje zákon, nad kterým nestojí žádný občan země. A že spravedlnost nesmí být součástí, či dokonce nástrojem politického boje.

Nejde o překvapivý krok: Mandelbit jej ohlásil už před mnoha měsíci s tím, že hodlá nejdéle sloužícího šéfa vlády v dějinách židovského státu obvinit ve třech na sobě nezávislých kauzách z podvodu, podplácení a zneužití důvěry. Za tyto trestné činy mu hrozí až deset let (korupce), respektive tři roky.

Očekávatelným způsobem – navíc i na jeho vkus silnými slovy – zareagoval také šéf kabinetu, který vždy jakákoli obvinění odmítal. „Jde o pokus o převrat, který je založen na výmyslech a zmanipulovaném, pokřiveném vyšetřování. V souladu s našimi zákony povedu zemi i nadále. Nadále hodlám odpovědně i oddaně pečovat o lepší budoucnost nás všech,“ citovala z jeho televizního projevu agentura Reuters. Pustil se i do vyšetřovatelů. „Nikdy jim nešlo o pravdu, šli po mně,“ uvedl. Podle nej je navíc nutné „vyšetřovat vyšetřovatele a státní prokuraturu, která přichystala takto nakažené případy.“

List The Times of Israel připomíná, že zemi teď čeká složitá a zřejmě i dlouhá právní bitva. Netanjahu totiž může v čele kabinetu pokračovat až do doby, než ho vystřídá nová vláda, respektive až bude pravomocně odsouzen. Co se kabinetu týče, jeho vznik se zdá být v nedohlednu: po pravicovém Netanjahuovi neuspěl při hledání koalice ani lídr centristických modrobílých Benny Ganc. Včera proto převzal štafetu parlament, který dostane k dispozici další tři týdny na to, aby nalezl předsedu vlády. Příliš šancí mu ale experti nedávají prostě proto, že obě hlavní partaje v tomto ohledu selhaly. Země se tak sune k třetím volbám v průběhu pouhých několika měsíců: Izraelci vybírali poslance i zkraje letošního dubna a v polovině září. Nové hlasování by případně proběhlo patrně zkraje příštího roku.

Bibi je ovšem poslancem a pokud se odmítne spravedlnosti sám vydat, bude záležet na tom, jak očekávané třetí volby dopadnou. Tedy, kdo získá v Knesetu většinu a zda budou zákonodárci hlasovat striktně podle stranického klíče. Podle znalců místního práva se v posledních letech nestalo, aby poslanci kolegu k trestnímu stíhání podobného rázu nevydali. Pokud se ale pravicoví členové sněmu rozhodnou tuto tradici porušit, zbylým politikům nezbyde než apelovat na nejvyšší soud. V každém případě by Netanjahuovo stíhání začalo až v okamžiku, kdy přestane být poslancem, což s ohledem na výše zmíněné skutečnosti může trvat velmi dlouho. Podle izraelských médií je pravděpodobné, že se premiérovy případy dostanou k soudu nejdříve příští rok v dubnu, či květnu.

A o co vlastně jde v korupčních kauzách, které média pro pořádek už raději číslují? V té označené jako „4000“ Bibi prosadil – alespoň dle žalobců – regulační opatření, které na trhu zvýhodnilo většinového vlastníka telekomunikační společnosti Bezeq a mediálního podnikatele Šaula Eloviče. Za což získal příznivé zpravodajství o sobě i vlastní vládě. Nelitoval ani zmíněný magnát, který na této transakci údajně vydělal až 12 miliard korun. Také v případě „2000“ šlo podle listu The Jerusalem Post fakticky o ovlivňování novinového trhu výměnou za kladné reference. Ve spisu „1000“ se podle prokuratury jednalo rovnou o peníze vyplacené za politické protislužby.

Řada komentátorů proto konstatuje, že současný premiér neusiluje jen o další politický úspěch. Za všechny Shimon Shiffer z izraelského webu Ynetnews: „Lze se domnívat, že Netanjahu nebojuje výhradně o další pobyt v premiérském úřadě, ale vede válku o osobní budoucnost. Dobře ví – a my to v minulosti také viděli – že od okamžiku, kdy padne doporučení obvinit politika, je cesta k jeho profesním konci, ba nástupu do vězení překvapivě krátká.“ Autor má zřejmě na mysli příběh někdejšího předsedy izraelské vlády Ehuda Olmerta, který v září roku 2008 odstoupil kvůli obvinění z korupce, aby byl v srpnu následujícího roku obviněn a o tři léta později shledán vinným. Tento politik nakonec do vězení opravdu nastoupil, byť v něm nesetrval po celou dobu původně vyměřeného trestu.