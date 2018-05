Ničivé přírodní katastrofy za dveřmi: Letošní hurikánová sezóna bude ještě horší než loňská

Harvey, Irma, Maria – jména nejničivějších hurikánů loňského roku obyvatelům amerického kontinentu dodnes nahánějí husí kůži. Ničivá síla tropických cyklón, které v roce 2017 přišly z Atlantiku, smetla vše, co jí přišlo do cesty, a vyžádala si životy stovek lidí. Podle vědců však Amerika možná bude na loňský rok vzpomínat ještě „v dobrém“ – hurikánová sezóna roku 2018 by totiž podle prvních prognóz mohla být ještě horší. Informoval o tom britský deník The Guardian.