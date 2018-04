Nová dohoda o Íránu: Trump je ochotný jednat, k tomu se ho snažil přimět i Macron

Americký prezident Donald Trump je přístupný dojednání nové jaderné smlouvy s Íránem. Řekl to dnes novinářům na tiskové konferenci v Bílém domě. Pokud by ale USA nynější smlouvu s Teheránem vypověděly, nepovažoval by to šéf Bílého domu za negativní signál pro budoucí jednání s Kim Čong-unem o jaderném programu KLDR.

„Myslím, že by to byl správný signál. Během sedmi let smlouva vyprší a Írán bude moci pokračovat ve vývoji jaderných zbraní,“ řekl prezident. Odmítl však prozradit, zda Spojené státy opravdu do 12. května od smlouvy s Íránem odstoupí, jak Trump pohrozil. Bílý dům uvolnění sankcí schvaluje každých 120 dní a Trump se musí k případnému dalšímu období vyslovit právě do 12. května. „Uvidíme, co se stane,“ řekl prezident.

Nynější situace kolem íránské jaderné smlouvy je podle Trumpa nepřijatelná. „Nesložili ruce do klína. Odpalují rakety, prý kvůli televizním přenosům. To si tedy nemyslím,“ řekl Trump novinářům. „To ale neznamená, že nevyjednáme skutečnou dohodu,“ poznamenal.

O íránské dohodě jednal s Trumpem minulý týden francouzský prezident Emmanuel Macron při státní návštěvě ve Washingtonu. Po setkání Macron prohlásil, že nevylučuje vyjednání nové podoby dokumentu. Stávající dohodu ale zcela opustit nechce, naopak navrhuje její rozšíření. Írán ale jakékoli změny v dohodě vylučuje, odmítá také její rozšíření.

Podle informace Bílého domu dnes Trump s Macronem znovu hovořil. Telefonická debata se týkala Sýrie a Íránu.