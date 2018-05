„Nová fáze“ eboly v Kongu: Virus se poprvé objevil ve velkoměstě Mbandaka

„Vstupujeme do nové fáze propuknutí eboly,“ řekl Ilunga s tím, že nákaza nyní zasahuje tři oblasti, včetně jedné městské. „Od nahlášení výstrahy v Mbandace pracují naši epidemiologové v terénu, aby identifikovali osoby, které byly v kontaktu s pravděpodobnými nakaženými,“ citovala agentura Reuters ministrovo prohlášení.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu varovala, že přenesení nákazy do Mbandaky může výrazně zkomplikovat boj s aktuálním výskytem eboly, která už má zřejmě na svědomí 23 životů. Laboratorní testy provedené před Ilungovým prohlášením nicméně zatím obávanou krvácivou horečku potvrdily pouze u dvou obětí. Je to už podeváté, co se ebola v Kongu objevila od první nákazy v povodí řeky Ebola v 70. letech.

Konžské úřady plánují v reakci na poslední vývoj posílit kontroly obyvatel opouštějících Mbandaku. WHO už ve středu doručila na severozápad Konga 4000 dávek experimentální vakcíny a následovat bude v nejbližších dnech další várka. Mezi prvními podstoupí očkování zdravotníci, kteří brání šíření nemoci, a osoby, které podle odborníků přišly s virem do styku. Experti už v Rovníkové provincii identifikovali 432 takových případů.

Ebola patří mezi nejobávanější nemoci na světě. Je vysoce nakažlivá a úmrtnost na ni dosahuje až 90 procent. Virus poškozuje cévy obětí a způsobuje tak vnitřní i vnější krvácení. Oficiální lék na něj zatím není k dispozici, ovšem experimentální vakcína společnosti Merck zaznamenala v rámci testů působivé výsledky.

Podle publicistického serveru Vox látku už v roce 2003 vyvinula kanadská vládní zdravotnická agentura a při testech na opicích byla stoprocentně úspěšná. „Kvůli nedostatečnému zájmu farmaceutických společností před nákazou v západní Africe však doslova ležela na poličkách, než na ni v roce 2014 Merck odkoupil licenci,“ napsal web.

Vakcína pak byla v omezeném množství nasazena při epidemii z let 2014 až 2016, která zabila na západě Afriky přes 11.300 lidí. Výsledky testu byly „ohromující“. „U 5837 osob, které vakcínu dostaly, nebyl zaznamenám žádný případ eboly. Naopak u kontrolní skupiny, která vakcínu nedostala, se vyskytlo 23 případů,“ uvedl Vox.

Očkování v Kongu začnou podle ministerstva zdravotnictví na začátku příštího týdne.