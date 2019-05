Novotný: Asad a Rusko chtějí po Západu peníze na obnovu Sýrie, kterou předtím sami zničili | info.cz

KOMENTÁŘ PAVLA NOVOTNÉHO | Spojené národy odhadují, že rekonstrukce válkou poničené Sýrie bude stát zhruba 250 miliard dolarů, což odpovídá čtyřem českým státním rozpočtům. Nejvyšší odhady však naznačují, že bude nutné vynaložit až 400 miliard. Kdo tuto sumu zaplatí? A co za ní (ne)získá?

Bylo, nebylo… Za horami, řekami a Středozemním mořem panuje cynický, násilnický sultán. Lid, který trpí drzostí, zlodějnami a krutostí jeho rádců, najde odvahu a pokusí se tyrana svrhnout. Ten se nedá a pošle na poddané své pochopy. Když mu dochází síly, obrátí se na zpupné šáhy z nedalekých říší a společně rozmetají rebelující království na prach. Část rolníků uteče do svobodných zemí, další se v zoufalství spojí s (islamistickým) drakem, zatvrdí srdce a pustí se do předem prohraného boje.

Nejde o začátek tragické fantasy, ale stručné dějiny Sýrie po roce 2011. Ty pokračují takto: sultán Bašár Asad zjistí, že jeho říši – už před válkou pro investory vzhledem k politické i hospodářské nesvobodě málo atraktivní – je nutné znovu vybudovat. Zpupní spojenci, šáhové z Ruska a Íránu, umějí ničit a touží obsazovat, peníze ale dát nechtějí. Ani je nemají. Co udělá vypočítavý sultán a jeho spojenci, kteří spojenými silami zemi zničili? Požádají panovníky vzdálených, bohatých států, kteří navíc přijali od nich uprchlé rolníky, aby obnovu království i sultánovi politické moci zaplatili…

Nesmysl? Drzost? Ruský prezident Vladimir Putin, který je přiznaným Asadovým protektorem, k takovému finančnímu angažmá vyzval loni v srpnu německou kancléřku Angelu Merkelovou. Nejde přitom o malé peníze. Spojené národy odhadují, že na celkovou rekonstrukci Sýrie bude třeba 250 miliard dolarů, zhruba čtyřnásobek předválečného ročního HDP země. Pro představu: tato suma odpovídá rovněž čtyřnásobku příjmové části českého státního rozpočtu. Sama Sýrie pak tvrdí, že potřebuje celých 400 miliard dolarů.

Takové peníze tedy Damašek a jeho spojenci z Kremlu žádají i po Evropě a Spojených státech (plus některých muslimských zemích). Tedy po mocnostech, které sice vlažně, přesto podporovali vybrané odpůrce Bašára Asada. Na podivné transakci je ovšem nejbizarnější skutečnost, že syrský prezident nenabízí Západu na oplátku takřka nic. Nechce měnit politický systém (totalitu ve svobodnější model). Nehodlá uspořádat jiné než tragikomické, předem zfalšované, prostě nesmyslné volby. Podle všeho ale nemíní ani přijímat zpět uprchlíky, což by mohl být jediný pragmatický důvod pro jakoukoli pomoc z Evropy, která by v takovém případě mohla počítat s částečným řešením tzv. uprchlické krize. Konkrétně návratem (některých) Syřanů domů. Mimochodem, právě tímto argumentem Putin loni při osobním setkání spolkovou kancléřku fakticky vydíral.

A co na možný příchod krajanů zpět říká Asad? „Ztratili jsme nejlepší příslušníky mladé generace. Ztratili jsme infrastrukturu. Boj nás stál mnoho peněz, mnoho potu… Výměnou jsme ale získali zdravější a homogennější společnost v nejlepším smyslu tohoto slova,“ nechal se slyšet v roce 2017. Režimní zákonodárci už také začali, prý ve státním zájmu, vyvlastňovat lukrativní nemovitosti těch uprchlíků v zahraničí, kteří se v absurdních lhůtách včas nevrátili zpět, aby uplatnili majetková práva.

Damašské bezpečnostní služby podle serveru Middle East Monitor, respektive webu Syriah Correspondent, už také sestavily seznam tří milionů Syřanů, kteří nemají ve „zdravější a homogennější“ diktátorově zemi místo. Není těžké odhadnout, jaký osud by je po příletu do Damašku čekal. Mimochodem, mezi vyobcovanými z Asadovy očištěné pospolitosti je na 150 tisíc nežádoucích byznysmenů, jejichž majetek jistě nezůstane dlouho ladem.

Jak na ruské nápady přimět Evropu či USA, aby financovaly obnovu Sýrie, dosud reagovali oslovení? Francie – a s ní i Evropská unie – konstatovala, že nedá žádné peníze na rekonstrukci, pokud neproběhnou politické změny. Někdejší velvyslankyně Spojených národů při OSN Nikki Haleyová pak označila podobnou investici rovnou za „absurdní“. Tuto pozici patrně sdílí i americká administrativa, která se pod prezidentem Donaldem Trumpem proměnila ze světového četníka s otevřenou kapsou v globálního překupníka zájmů, který se bez příslibu marže neobtěžuje hnout prstem.

Jistě, konkrétní podniky touží po tučných rekonstrukčních zakázkách financovaných obvykle poloslepým mezinárodním společenstvím. Podobné rozpočty si bude lze ve zkorumpované, zákon ohýbající Sýrii beztrestně rozebrat. Ozývají se hlavně ruští zájemci, ale podle všeho zalobovali už ale i jejich čeští souputníci. Pokud se EU ovšem nechá Kremlem vydírat a zaplatí mu rekonstrukci luxusní středomořské základny jménem Sýrie, nezaslouží si vlastní svobodu.