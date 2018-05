Nový katalánský premiér vzkázal jasně Madridu: vraťte nám vládu nad regionem

"Prosím, stanovte termín a místo (k setkání)," řekl Torra na tiskové konferenci v Berlíně, kde se sešel se svým předchůdcem Carlesem Puigdemontem, jehož stíhá španělská justice.

Ustanovením nové katalánské vlády má přímá správa Madridu vypršet automaticky. Španělský premiér Mariano Rajoy ale upozornil, že ji opět může obnovit, pokud se nový kabinet bude dopouštět protiústavních činů. Podle dosavadních Torrových výroků přitom hrozí, že se to může stát velmi brzy. Nový regionální premiér již uvedl, že hodlá pokračovat v Puigdemontově linii. Puigdemont čelí za snahy o odtržení Katalánska od Španělska obvinění ze vzpoury.

Torra, který by měl být do funkce uveden patrně koncem týdne, dnes v místním rozhlase mimo jiné řekl, že bude bojovat za obnovení katalánského ministerstva zahraničí. To vytvořila regionální vláda v lednu 2016, podle Madridu ale v rozporu se španělskou ústavou. Ta rozděluje kompetence mezi centrální vládu a autonomní regiony, ale mezinárodní vztahy či obrana spadají výlučně do kompetence Madridu.

V Berlíně Torra s Puigdemontem hovořil o složení nové katalánské vlády, v níž chce mít podle deníku La Vanguardia i tři exministry obviněné ze vzpoury. Dva z nich - Jordi Turull a Josep Rull - jsou kvůli tomu ve vazbě a třetí - Lluís Puig - je v Bruselu. Loni v říjnu tam uprchl s Puigdemontem.

"Doufám, že se tahle možnost nenaplní. Je zřejmé, že osoby, které jsou ve vazbě či na útěku před justicí, nemohou vykonávat úřad ministra," řekl dnes zástupce španělské vlády v Katalánsku Enric Millo. Podle deníku El Nacional chce Torra místo nepřítomných ministrů pověřit vedením příslušných resortů zatím zástupce. Millo také varoval, že Madrid přímou správu Katalánska ukončit nemusí.

Španělská vláda převzala v bezprecedentním kroku správu Katalánska loni koncem října kvůli snahám vedení tohoto regionu o nezávislost, rozpustila regionální parlament a vyhlásila do něj volby. Ty v prosinci opět vyhráli separatisté. Správa má trvat, dokud nebude ustavena nová katalánská vláda a dokud toto ustavení nevyjde v úředních věstnících.

K pokračování přímé správy už vyzval Albert Rivera, lídr strany Ciudadanos, díky níž má španělská vláda většinu v parlamentu a která je nyní v průzkumech nejsilnější španělskou stranou. Premiér Rajoy se s Riverou setká ve čtvrtek, už dnes jednal o Katalánsku s šéfem socialistů Pedrem Sánchezem. Shodli se, že budou "bránit ústavní pořádek" proti "extrémnímu a xenofobnímu" kurzu katalánského premiéra Torry. Tedy že zakročí, pokud nová katalánská vláda bude porušovat ústavu.

I když Madrid přímou správu Katalánska ukončí, bude zřejmě španělské ministerstvo financí nadále kontrolovat katalánské finance. K tomu přistoupilo loni v létě v souvislosti s referendem o nezávislosti, které na 1. října chystala - a poté i uspořádala - katalánská vláda.