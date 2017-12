Obchodní válka mezi USA a Čínou je na spadnutí. Američané jsou ale na Pekingu závislí

Spory Donalda Trumpa s Čínou přerostou v obchodní válku. Očekává to Scott Kennedy, ředitel Projektu čínského byznysu a politické ekonomie v Centru pro strategická a mezinárodní studia. Napětí bude mezi velmocemi eskalovat i podle dalších expertů. Obchodní válka by přitom znamenala výrazné ztráty pro obě strany.

Jejich vztah často připomíná italskou domácnost dvou silných osobností. Když Donald Trump mluvil o Číně ještě jako kandidát na prezidenta, nešetřil ostrými slovy. Vyhlašoval, jak bude směrem k Pekingu postupovat tvrději a obviňoval jej z měnových manipulací.

Za rok v úřadě však k žádným zásadním krokům nesáhl. Během jeho podzimního asijského turné to při návštěvě Pekingu naopak vypadalo, jako by byli s čínským protějškem Si Ťin-pchingem nejlepší přátelé.

Čínu popudila Trumpova strategie

Nyní je ale Čína zase terčem kritiky. Trump se do ní opřel v pondělí během představování nové bezpečnostní strategie. Zemi označil za jednoho z hlavních amerických rivalů, který krade duševní vlastnictví a podrývá bezpečnost Spojených států.

„Čína chce dostat USA z tichomořského regionu, rozšířit moc svého státem řízeného ekonomického modelu a změnit oblast podle svých představ,“ píše se dále v dokumentu, který většina čínských médií označila za vtip.

„Apelujeme na Spojené státy, aby přestaly svévolně zkreslovat strategické záměry Číny a aby opustily své zastaralé koncepce, jako je mentalita studené války,“ kontrovala mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing a dodala, že konfrontační přístup by znamenal ztrátu pro obě strany.

Potenciál prohloubit napětí mezi velmocemi má i zveřejnění výsledků vyšetřování, v němž se Trumpovi lidé zabývají otázkami obchodu s ocelí nebo právě krádežemi duševního vlastnictví. Zpráva se očekává v následujících měsících a zjištěné přečiny mohou otevřít cestu k zavedení nových cel na čínské zboží.

Absence spojenectví je cestou k eskalaci

Scott Kennedy, ředitel Projektu čínského byznysu a politické ekonomie v Centru pro strategická a mezinárodní studia, se domnívá, že konflikt bude v příštím roce eskalovat. „Očekávám že v první polovině roku nastane obchodní válka, jež by se mohla přetavit do vážného konfliktu ohrožujícího další prvky vzájemného vztahu,“ cituje ho ekonomická sekce webu televize CNN.

Podobně jako on mluví také Mireya Solisová z Centra politických studií východní Asie. „Všichni víme, že se to v příštích měsících začne přiostřovat,“ praví a dodává, že je zavádějící hledat paralelu v obchodních sporech mezi USA a Japonskem z 80. let minulého století.

Na rozdíl od Japonců nejsou Číňané americkými obrannými spojenci. O to složitější bude najít společnou řeč, a kvůli tomu také roste riziko nabobtnání konfliktu.

Doplatí na spory armáda?

Po ostrých slovech pronesených směrem k Číně tak bude pro Trumpa výzvou, aby Peking přesvědčil k opuštění agresivní politiky podpory domácího průmyslu, aniž by začal obchodní válku. Ta by mu zřejmě uškodila i na domácí scéně.

Vzhledem k provázanosti obchodů obou zemí by během konfliktu následoval úbytek pracovních míst ve Spojených státech. Trump se přitom v kampani zavázal pracovní příležitosti navyšovat.

Ještě zlověstněji působí čerstvá zpráva vládní agentury Americký geologický výzkum, podle níž jsou USA závislé na dodávkách nerostných surovin z Číny a dalších zemí.

„Amerika především zahrnuje důležité nerostné suroviny,“ upozornil ministr vnitra, pod nějž agentura spadá, Ryan Zinke s odkazem na pojmenování nové bezpečnostní strategie. Průzkum ukázal, že v současnosti nejsou USA soběstačné v 21 z 23 klíčových surovin.

Ty přitom využívá nejen automobilový průmysl nebo továrny na výrobu smartphonů. Zásadní jsou i pro armádu. Obchodní válka s Čínou by tak paradoxně mohla jít proti strategii, v níž se Trump zavázal armádu posilovat.

Trump se navíc vzdal účinné možnosti, jak na Čínu tlačit, když opustil projekt Transpacifického partnerství (TPP). „Úspěšné TPP by poskytlo Pekingu pobídku k reformě,“ myslí si David Dollar, expert na Čínu, který v minulosti působil na ministerstvu financí.

Dollar se ale nedomnívá, že je obchodní válka nevyhnutelná. Naopak očekává odpor vůči ní ze strany Kongresu a silných hráčů z podnikatelské sféry. A do hry také mohou promluvit zájmy obou zemí v otázkách severokorejského jaderného programu.