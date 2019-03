Kanadská vláda premiéra Justina Trudeaua zažívá vážnou krizi, která by mohla těžce poškodit vládnoucí liberály před říjnovými parlamentními volbami. Premiér čelí obvinění, že vyvíjel nátlak na exministryni spravedlnosti, aby zasáhla do vyšetřování firmy SNC-Lavalin, která měla uplácet režim bývalého libyjského diktátora Muammara Kaddáfího. Někdejší ministryně o případu promluvila před parlamentním výborem a podezření potvrdila. Přinášíme odpovědi na klíčové otázky.

Jak aféra vznikla?

Jako první o ní 7. února informoval list Globe and Mail, podle jehož zjištění vyvíjel Trudeauův kabinet nátlak na bývalou ministryni spravedlnosti Jody Wilsonovou-Raybouldovou, aby zasáhla do vyšetřování případu stavební a strojírenské společnosti SNC-Lavalin a zajistila mimosoudní ukončení sporu.

Obří quebecká firma sídlící v Montrealu – tedy městě, v němž byl Trudeau zvolen poslancem – je od roku 2015 obviněná z toho, že převedla na konta libyjských představitelů úplatky ve výši 48 milionů kanadských dolarů (asi 840 milionů korun). Kanaďané měli uplácet v letech 2001 až 2011, kdy severoafrické zemi vládl plukovník Muammar Kaddáfí, jenž byl sesazen a zabit po vypuknutí arabského jara.

Co říká ministryně?

Ve středu 26. února vystoupila Wilsonová-Raybouldová před výborem kanadského parlamentu, na jehož otázky odpovídala asi tři a půl hodiny. „Mezi zářím a prosincem 2018 jsem byla vystavena konstantním a zcela nevhodným tlakům ze strany několika členů vlády, abych politicky zasáhla… a došla k přátelskému urovnání s SNC-Lavalin,“ prohlásila. K ukončení soudního popotahování firmy, která by tak zaplatila jen pokutu, ji mělo celkem desetkrát nutit 11 různých osob včetně premiéra Trudeaua.

Bývalá ministryně se domnívá, že ji poté premiér kvůli jejímu odmítavému postoji v rámci lednové obměny vlády degradoval na pozici ministryně pro válečné veterány.

Jak se Trudeau obhajuje?

Premiér sice přiznal, že se zmínil o možné ztrátě devíti tisíc pracovních míst u SNC-Lavalin (tolik lidí firma zaměstnává na domácí půdě), odmítl ale jakékoliv vměšování do justice. „Trvám na tom, že jsme se já i mí spolupracovníci od začátku chovali zcela řádně a profesionálně. Naprosto nesouhlasím s tím, jak události popsala,“ řekl novinářům v reakci na slova exministryně.

List Globe and Mail nicméně na základě lobbistického registru zjistil, že firma se od roku 2017 setkala k jednání s vládními úředníky hned padesátkrát, ve třech případech pak s třemi blízkými poradci Trudeaua.

Proč Kanaďané v Libyi upláceli?

Podle francouzského rádia RFI se společnost SNC-Lavalin přihlásila do výběrového řízení na stavbu „velké umělé řeky“ – na podzemní rozvod vody z núbijské pískovcové zvodně do libyjské pouště. Aby kontrakt dostali, měli Kanaďané uplácet libyjské činitele včetně Kaddáfího syna Saada, jenž byl několikrát pozván do Kanady.

Jedna z jeho cest měla vyjít na milion eur: „Byly tam i nákupy sexuálních služeb prostitutek, erotické tanečnice, pornografické filmy…,“ poznamenal novinář Vincent Larouche.

Ovlivní skandál Trudeauovy šance ve volbách?

Opozice v čele se šéfem Konzervativní strany Andrewem Scheerem vyzvala premiéra k demisi. Trudeau to ale odmítl s tím, že Kanaďané si budou moci za osm měsíců vybrat mezi jeho stranou, jež „vždy hájí pracovní místa“ a politikou expremiéra Stephena Harpera, „který hájí zájmy bohatých“.

Zdá se však, že aféra může volební kampaň liberálů skutečně poškodit – podle průzkumu z půlky února by ve volbách zvítězil šéf opozice Scheer s 36 procenty hlasů, liberálové by dostali o dvě procenta méně.

Jaké jsou vyhlídky firmy SNC-Lavalin?

Nynější šéf firmy se od roku 2015 snaží o mimosoudní uzavření sporu, jímž by se vyhnul dlouhému a nákladnému soudnímu procesu. Představitelé firmy se obávají, že případné ztráty by měly dopad na mezinárodní konkurenceschopnost společnosti a argumentují i tím, že nejsou odpovědní za prohřešky bývalých zaměstnanců.

V případě pravomocného rozsudku by firma mohla dostat desetiletý zákaz účastnit se v Kanadě veřejných zakázek, což by mohlo mít drastický dopad na její budoucnost. Celosvětově zaměstnává SNC-Lavalin 50 tisíc lidí.