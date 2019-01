Odškodnění církve po desetiletí funguje i v Rakousku. Miliardy za Hitlerovy zločiny se tam nedaní

Zdanění peněz, které církve dostávají jako náhrady při restitucích, je jednou z událostí týdne na české politické mapě. Záměr schválila sněmovna a vyvolalo to podle očekávání hlasité reakce. Pro srovnání se můžeme podívat za hranice – podobný spor se totiž týká i Rakouska. To namísto odškodnění za zločiny komunistů vyplácí církvi náhrady za nacistickou perzekuci. A i tam to vyvolává polemiku. Někteří kritici zejména z řad ateistů podezírají církev z toho, že dostává od státu víc, než by jí mělo podle práva náležet.