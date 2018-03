Odveta za odvetu? USA zvažují další kroky vůči Rusku v diplomatickém konfliktu

Spojené státy zvažují další kroky v reakci na dnešní oznámení Moskvy, že vyhostí americké diplomaty a uzavře americký konzulát v Petrohradě. Uvedlo to dnes americké ministerstvo zahraničí. Rusko dnes oznámilo vyhoštění 60 diplomatů USA jako odvetu za krok Washingtonu, který tento týden kvůli kauze otráveného ruského a britského agenta v Británii nařídil odjezd 60 ruských diplomatů a uzavření ruského konzulátu v Seattlu.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová dnes uvedla, že vyhoštění diplomatů z Ruska a uzavření konzulátu v Petrohradě je známkou toho, že "Rusko nemá zájem o dialog". Dodala, že krok Moskvy americkou diplomacii nepřekvapil. Podle ní ale nemá žádné opodstatnění.

Příčinou diplomatického konfliktu je otrava dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery, kteří byli hospitalizováni začátkem března v jihoanglickém Salisbury. Podle britské vlády byli otráveni chemickou látkou novičok, kterou vyvinulo Rusko. Británie obvinila z tohoto činu Moskvu a vyhostilo přes dvacet jejích diplomatů. Podobný krok tento týden udělaly tři desítky zemí, které včetně USA vyhostily přes 150 ruských diplomatů.

Rusko dnes v reakci na postup Británie a jejích spojenců oznámilo, že vypoví stejný počet diplomatů, kolik jich dané státy vyhostily zpět do Ruska. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova Rusko také uzavře americký konzulát v Petrohradě a předvolalo si amerického velvyslance v Moskvě.

Z šedesáti amerických diplomatů, které Rusko označilo za nežádoucí osoby, jich je podle Interfaxu 58 z velvyslanectví v Moskvě a zbývající dva z generálního konzulátu v Jekatěrinburgu. Na odchod ze země mají čas do 5. dubna, uvedly ruské agentury. Zároveň informovaly, že konzulát v Petrohradě by měl ukončit provoz do dvou dní.