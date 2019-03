Odvrácená tvář brazilského Ria: V policií ovládané favele je smrt na denním pořádku | info.cz

Když opustila malé městečko na severovýchodě Brazílie, neváhala ani minutu. Jasným cílem, kam mířily kroky snad všech lidí, které znala a kteří se rozhodli odejít za vidinou lepšího života, bylo Rio de Janeiro. Druhé nejlidnatější město Brazílie (po Sao Paulu) už od nepaměti lákalo začínající umělce, obchodníky, ale i obyčejné lidi, kteří pouze toužili po snazším životě, než jaký nabízely chudé státy na úplně odlehlé straně země.

Zélia (smyšlené jméno) věděla, že město sice nabízí nesrovnatelné možnosti, ale zároveň je jedním z nejnebezpečnějších v zemi. Rozhodla se usadit ve čtvrti Rio das Pedras, která se nachází v ještě přijatelné vzdálenosti od centra a která se dlouhou dobu těšila pověsti klidné části celého města.

Favela ale nikdy nemůže být „klidná“ a i v Rio das Pedras lidé žijí ve věčném strachu. Není to však obava z otevřeného každodenního násilí, kterými prosluly jiné favely v Riu. Největší z nich, Rocinhu, už desetiletí ovládají překupníci drog, kteří se neštítí ničeho. V Rio das Pedras obchod s drogami tolik nekvete, minimálně netvoří hlavní zdroj příjmů. Veškerý život tu ale ovládá rozrostlá síť policie, milic a dalších bezpečnostních složek.

„Přijdou si pro vás“

Policisty v uniformě v ulicích Rio das Pedras nezahlédnete. Jsou ale všude a mají dokonalý přehled o tom, co se ve favele děje. Obyvatelé favely, se kterými nedávno mluvilo BBC Brasil, potvrdili, že o přítomnosti rozsáhlé sítě stávajících i vysloužilých policistů a vojáků vědí. V běžných denních konverzacích si dávají pozor na to, co říkají, protože nebezpeční číhá všude. Zároveň ale přiznávají, že většinou s nimi do styku nepřijdou a síť nijak přímo nezasahuje do jejich denních aktivit.

„Někdy se doslechneme, že někdo udělal něco špatného, například něco ukradl, prodal drogu nebo něco podobného. Tato osoba okamžitě zmizí,“ cituje BBC Brasil jednu z obyvatele Rio das Pedras.

„Jednou brzy ráno jsem viděl dva muže na motorce, jak střelili do nohy jiného muže, který stál venku před barem. Takhle to funguje. Varují vás jednou, podruhé a potřetí si pro vás přijdou,“ vypráví svou zkušenost jiný obyvatel. „Vlastně si žijete celkem klidný život, ale nesmíte se dopustit něčeho, co oni považují za špatné. Jestli se na to dá zvyknout? Myslím, že ne, ale všichni tady žijeme jeden den za druhým,“ dodává.

Násilí je v Rio das Pedras přítomné na každém kroku, ale jak se shodují obyvatelé, s nimiž BBC Brasil, mluvilo, rozhodně není tak na očích jako v jiných favelách ve městě. „Nestojí tu ozbrojenci v ulicích jako na jiných místech v Rio de Janeiru,“ říká již citovaná Zélia. „Kdybych chtěla, mohla bych se přestěhovat do nějaké lepší čtvrti. Mám ale přátele, kteří žijí ve favelách, jako je třeba Rocinha, a vím proto, že život tam je mnohem těžší. Naprosto běžně v noci slyší střelbu v ulicích a někdy ani neví, jestli vůbec mohou vyjít ven a jít do práce. Aspoň tohle my tu nemáme,“ dodává.

Výpalné, forró a autobus do Ceará

Život v Rio das Pedras takový nebýval. Favela vznikla v roce 1951 na území, které dříve obsadili hlavně rybáři a zemědělci. Během šedesátých let se rychle rozrostla hlavně kvůli stavebnímu boomu v okolních čtvrtích. Statistiky odhadují, že dnes ve čtvrti o rozloze větší než 200 tisíců kilometrů čtverečních žije téměř 65 tisíc obyvatel. Přesný údaj ale nedokáže nikdo spočítat.

Lidé sem v průběhu desetiletí jezdili za prací ze všech koutů Brazílie, ale hlavně ze severovýchodu země. Ještě dnes tu operuje pravidelná autobusová linka mířící do státu Ceará. Přítomnost „nordestinos“ je v Rio das Pedras patrná na každém kroku – lidé mluví typickým přízvukem, z každého okna vyhrává typická hudba forró a ulice jsou rušné.

Sociolog Ignacio Cano, který se v profesním životě soustředí na zkoumání života v brazilských favelách, tvrdí, že model správy tamní společnosti byl na začátku jiný. „Ozbrojené složky tu působily vždy, ale nebyly profesionalizované, a nebyly zcela napojené na policii jako dnes,“ vysvětluje. Podle něj využili situace a rychle rostoucí favelu ovládli. „Říká se, že lidé ze severovýchodu Brazílie mají rádi klid a spořádanost, nemusí rozruch. Tyto složky začaly lidem slibovat, že jim klid zajistí, a oni se budou moct věnovat svým věcem,“ pokračuje Cano. „A tak se to taky stalo. Ředitelé škol, které měly problém zaplatit školní autobus, se na postupně se rozrůstající síť obraceli a ta jim s jejich problémem pomohla.“

Podle profesora Josého Cládia de Souza Alvese ze Zemědělské univerzity v Rio de Janeiru (UFRRJ) ozbrojené skupiny, které začaly ovládat Rio das Pedras, nebyly z řad policie nebo armády. Spojily se s nimi až kolem roku 2000 a postupně vytvořily paralelní struktury moci.

„Tyto skupiny čítají dvacet až čtyřicet členů. Jsou to osoby, které mají privilegovaný přístup k armádě a mají výborné kontakty s policií. Operují na území, které stát nebo město nemají zcela pod kontrolou,“ uvedl Michel Misse z Federální univerzity v Rio de Janeiru (UFRJ). Jejich cílem není nic jiného než zisk. „Obcházejí místní obyvatelstvo se slibem, že jim zajistí klid a mír, ale to má samozřejmě svou cenu. Kdo odmítne zaplatit, musí počítat se smrtí,“ dodává de Souza Alves.

Jak zjistilo BBC Brasil, síť ozbrojenců, kteří ovládají Rio das Pedras je dnes mnohem propracovanější, než byla dříve. Kromě výpalného vybírají poplatky za různé služby, jako je rozvod energetických sítí, svoz odpadků, doprava nebo připojení telefonu či internetu.

„Dříve poplatky za služby nevybírali, spíše se soustředili na kontrolu výstavby. Věděli, kdo bude kde stavět. Dnes vydělávají úplně na všem,“ uvádí Cano.

Sociolog upozorňuje také na další prorůstání s politikou. To se stalo trendem i v jiných favelách. „Probíhá to všude stejně. Ozbrojené skupiny, které ovládají čtvrť, se chtějí dostat do politiky a před volbami vedou takovou kampaň, jakou chtějí,“ vysvětluje a dodává, že tato taktika vychází.