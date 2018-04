Orbán nemůže Sorosovi přijít na jméno, kdysi ho ale prosil o stipendium do Oxfordu. Deník objevil důkaz

Maďarský premiér Viktor Orbán kdysi ještě jako student žádal amerického miliardáře maďarského původu George Sorose, kterému nyní nemůže přijít na jméno, o stipendium, aby mohl studovat na britské univerzitě v Oxfordu. Uvádí to na svém webu francouzský týdeník L'Express, který dokument údajně objevil v jedné složce v Budapešti.

V dopise z 30. prosince 1988 tehdy 25letý Orbán psal Sorosovi o své touze dostat se na devítiměsíční stáž na politologii v Oxfordu. Žádal o zhruba 10 000 dolarů, aby mohl v Anglii začít studovat již od září 1989. Orbán, který v dubnu 1988 absolvoval studium práva a pracoval na částečný úvazek v Sorosově filantropické nadaci, stipendium také dostal.

V Británii ale vydržel jen necelé čtyři měsíce, protože se po zhroucení východního bloku vrátil do Maďarska, aby úspěšně kandidoval na poslance v prvních svobodných volbách v zemi po pádu komunistického režimu.

O tři roky později se Orbán dostal do čela nyní vládní strany Fidesz, která koncem 80. let byla jen liberálním studentským hnutím. To jen v letech 1988 až 1990 dostalo od Sorose více než půl milionu dolarů na provoz a počítače.

V posledních letech označuje Orbán Sorose za největšího nepřítele. Před několika dny tvrdil, že má k dispozici jmenný seznam dvou tisíc „Sorosových žoldáků“, kteří bojují proti zájmům Maďarska a chtějí svrhnout jeho vládu. Orbán svou rétoriku proti Sorosovi, kterého obviňuje i z podpory masové migrace, vyostřil i v souvislosti s blížícími se parlamentními volbami, jež se budou konat 8. dubna.