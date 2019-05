Ošklivé a unifikované krabičky cigaret se šíří Evropou. Statistiky ukazují, že fungují | info.cz

Ve Francii po zavedení unifikovaných cigaretových krabiček výrazně ubylo kuřáků ve věku 12 až 17 let. Mladí lidé často začínají kouřit i kvůli identifikaci se značkou, připomíná přední česká odbornice na boj proti kouření.

Doba, kdy lidem z kapsy vykukovalo elegantní balení cigaret Marlboro nebo krabičky s velbloudem, pomalu končí. Světem se totiž šíří takzvané neutrální balení cigaret. V pátek toto opatření oznámila Belgie – od začátku příštího roku budou muset být tabákové výrobky v „identickém, málo přitažlivém obalu hnědo-zelené barvy“.

Belgie se stane už pátou zemí Evropy, která k neutrálním krabičkám přistoupí. Jako první se pro něj rozhodla v roce 2017 Francie, o rok později se přidala Velká Británie, Norsko a Irsko. Evropské země si tak vzaly příklad z Austrálie, jejíž vláda takto omezila propagaci tabákových výrobků už v roce 2012. K Belgii se v příštím roce přidá také Kanada.

Logo zmizí, varování zůstane

Belgičtí kuřáci si od příštího roku koupí cigarety, na jejichž krabičkách bude pouze typ, značka a množství výrobku, vše psané stejným fontem. Použití loga, barev nebo reklamních sloganů bude zakázáno, zatímco lékařské varování před škodlivostí výrobků zůstane povinnou částí obalu.

Infografika dne: Kouřeníautor: Info.cz

V sousední Francii už ošklivé krabičky přinášejí výsledky. Loni poprvé po letech výrazně klesl počet kuřáků, úřady mluví o jednom milionu. Toto číslo ale nelze přičítat jen zavedení neutrálních obalů – francouzská vláda začala také proplácet nikotinové náhražky a roli bezpochyby hrála i rostoucí cena kuřiva. Průměrná cena jedné krabičky cigaret by měla v roce 2020 dosáhnout 10 eur (asi 260 korun).

Argumenty tabákových firem, že kuřáky ošklivé obaly neodradí, sice možná platí, opatření ale směřují především na mladé lidi, kteří kouřit začínají. A tam přináší výsledky. V loňském roce začal kouřit jen jeden z pěti mladých Francouzů ve věku od 12 do 17 let, zatímco o rok dříve to byl jeden ze čtyř. Zvláště patrný je tento trend u dívek, kde se počet nových kuřaček snížil o polovinu.

Jak ukázal lednový průzkum agentury Santé publique France, přestaly se také cigaretové krabičky lidem líbit – zatímco v roce 2016 se o nich pozitivně vyjadřovalo 53 procent kuřáků (navzdory už platícím zdravotnickým varováním), o rok později to bylo už jen 16 procent lidí. Roste naopak počet kuřáků, kterým vadí, když musejí nevábnou krabičku vytahovat před ostatními. V roce 2016 jich bylo jen šest procent, o rok později už dvojnásobek.

Graf vývoje spotřební daně z cigaret v ČR (2012 až 2019)autor: Celní správa

Stačí změnit vyhlášku ministerstva zemědělství

„Já to opatření považuji za velmi účinné, stačí se podívat na reakce výrobců cigaret, jak se tomu brání,“ potvrzuje i profesorka Eva Králíková z 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Jaká značka se vám vybaví, když řeknu červená barva?“ ptá se. I odpověď nekuřáka zní, že Marlboro. „Ano, jsme vytrénovaní. Na to jsou citlivé hlavně děti, které začínají kouřit kvůli image nějaké značky,“ vysvětluje motivaci k zavádění neutrálních obalů.

„V Česku by zavedení bylo velmi jednoduché, protože to závisí na vyhlášce ministerstva zemědělství,“ upozorňuje profesorka Králíková, podle níž by měl mít problematiku na starosti resort zdravotnictví. Zdá se ale, že k množícímu se evropskému trendu chybí v Česku politická vůle. „Momentálně toto opatření nikdo neprosazuje,“ lituje lékařka.