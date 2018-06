OSN: Skoro polovina Afghánců ve školním věku nechodí do školy

Téměř polovina afghánských dětí nechodí do školy. Vyplývá to ze společné zprávy afghánského ministerstva školství a Dětského fondu OSN UNICEF. Hlavními příčinami této situace jsou boje, chudoba i předčasné sňatky. Týká se to asi 3,7 milionu neboli 44 procent Afghánců ve věku od sedmi do 17 let. Podle agentury AFP jde o nejhorší výsledek v otázce školní docházky v Afghánistánu od roku 2002.