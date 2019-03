Oživení mamuta není na dosah, ale genetické vylepšování lidí se blíží | info.cz

Film Genesis 2.0 je na první pohled sledem monumentálních obrazů připomínajících lidskou minulost a nastiňujících lidskou budoucnost, jako příběh o hledání a vzkříšení mamuta. Na jedné straně jde o příběh hledačů mamutoviny na odlehlých sibiřských ostrovech (kde točil Freiův ruský kolega, protože on sám se na ostrovy nemohl dostat), na druhé straně o příběh vědců čtoucí DNA a manipulujících s ní, kteří doufají, že určitým způsobem znovu oživí vyhynulého mamuta. Hledači mamutích klů jim k tomu mohou dodat pozůstatky mamuta, maso, zmrzlé buňky, které by mohli použít pro rekonstrukci vyhynulého tvora.

Film ale vzbuzuje v divácích otázky: Kam až lze zajít při manipulaci s informací z DNA? Co se dá uměle stvořit? Co se má stvořit? Co je to zdraví? A lze si hrát na Boha? Odpovědi ale přitom nedává. A podle režiséra je to tak dobře. „Chci uvrtat lidi do toho, aby si kladli otázky, chci, aby se o věci zajímali. Neřeknu vám, co je sdělením filmu, to nechávám na divácích. Jsem jen takový zvědavý člověk, kladu otázky, nejsem tu, abych soudil. Mám rád příběhy, nechci se přidat k nějaké straně,“ vysvětluje pro INFO.CZ režisér Christian Frei.

„Film je tom mít a nemít štěstí. Buď najdete kel, nebo ne. Je to symbol života. Je to zároveň propojené s technologickou revolucí, s velkými věcmi, s většími, než je mamut. S možností číst geny, abecedu života, a vlastně ji i psát, editovat geny. Vytvářet životní formy, což mně fascinuje,“ říká Frei. „Je tu ale jen velmi malá mezera mezi léčením lidí a zlepšováním lidstva,“ upozorňuje režisér. Vědci ve filmu mluví o léčení chorob, ale také o tom, že chtějí manipulací s DNA vylepšovat svět. Jeden z nich dokonce tvrdí, že „Bůh udělal svět nedokonalý“ a on ho „vylepší“.

Jenže jak připomíná Frei, občas to může být trochu strašidelné. Vědci v Číně, kde jsou menší omezení pro manipulaci s lidskou DNA než v některých jiných zemích, například sní o vyléčení rakoviny prsu ale také o odstranění Downova syndromu. Aby byl život lepší. „Jenže co je definice dokonalého života,“ ptá se Frei. Osobně Frei není proti upravování DNA a syntetické biologii, tedy vytváření nových životních forem. „Jsme odlišní od zvířat, i když máme v sobě něco zvířecího, a lišíme se větším požíváním nástrojů. A další dimenzí používání nástrojů bude umělá inteligence a syntetická biologie. Dosažení superlidství,“ říká.

„S upravováním organismů a změnou DNA jsme vlastně začali. Podívejte se na domácí zvířata a kulturní rostliny. Není tu přírodní pes a přírodní obilí, ze kterého byl udělán chléb, který jíme. Už je to geneticky modifikováno, sice ne takhle technicky, ale dlouhodobým křížením,“ připomíná Frei. Ale o tom i o dalších věcech by měl podle Freie divák přemýšlet sám. Film je podle něj hlavně o mamutech, o kontrastu a propojení hledačů mamutích klů a vědců manipulujících s DNA. O výborném příběhu a snu o vzkříšení mamuta. Což, jak připouští i sám Frei, nejspíše nenastane. Technicky je vzkříšení mamuta velmi nepravděpodobné. Velmi pravděpodobné je naopak to, že vědci začnou vylepšovat lidi a že objeví se nový vylepšený druh lidstva, který konstruuje sám sebe.