Pacifik jako centrum boje Austrálie s Čínou. Proč je opomíjený region pro Peking zajímavý? | info.cz

Čtrnáct tichomořských ostrovů – včetně Fidži, Vanuatu, Papuy-Nové Guiney nebo Šalamounových ostrovů – je domovem méně než deseti milionů lidí, od Číny jsou vzdálené tisíce mil a jejich HDP odpovídá méně než jednomu procentu toho čínského. Přesto zájem Pekingu o ostrovy Tichého oceánu sílí. Čína tu ve velkém investuje, staví mosty, silnice i letiště.

Vývoj posledních několika let se australské vládě samozřejmě nelíbí a tamní odborníci varují, že se vliv jejich země v tichomořském regionu ocitá v ohrožení. „Úroveň čínských investic určitě přidělává Austrálii obavy,“ říká australský odborník na zahraniční vztahy Tichomoří Michael O’Keefe pro americkou televizi CNN. Proč vlastně Čína tolik investuje do jinak opomíjeného regionu? CNN uvádí tyto důvody.

Jakou podobu mají čínské aktivity v Tichomoří?

Jedno je jisté – ve srovnání s Austrálií dělá Čína věci jinak. Austrálie zde po mnoho let razila „paternalistický přístup“ a investovala do zdraví tamních obyvatel, vzdělávání a rozvoje dobrého vládnutí. Tento přístup však kýžený efekt nepřinesl a ekonomický růst ostrovních států zůstal velice pomalý. Hlavním důvodem je jejich geografická izolace a nízký počet obyvatel, situaci však zhoršuje jejich zranitelnost vůči následkům klimatických změn a přírodním katastrofám. Podle údajů Světové banky si tak 20 % obyvatel většiny tichomořských států nemůže dovolit ani základní potřeby k životu.

Čína volí přístup jiný – tichomořských vlád se nejprve zeptá, v jakých oblastech jsou investice nejvíc potřeba. Na rozdíl od Austrálie tak Peking financuje především do infrastruktury. Podle think-tanku Lowy Institute například v Papuy-Nové Guiney Čína před dvěma lety dokončila modernizaci silnic v hodnotě 85 milionů dolarů, zatímco Austrálie utratila 219 milionů dolarů za dodávky základních léčiv a vakcín nebo za zdravotní vzdělávání obyvatel – především šířením povědomí o HIV.

Rozdílný je i způsob, jakým dvě velmoci peníze do tichomořských ostrovů posílají. Zatímco Austrálie poskytuje pomoc prostřednictvím grantů bez povinnosti splácení, čínské peníze jdou do států Pacifiku hlavně ve formě půjček, které ale chudé ostrovní země zatím nesplácejí. Podle některých diplomatů přitom jde o úmyslnou taktiku Pekingu – přimět státy, aby přijaly přemrštěné dluhy a tím získat páky nad jejich politikou.

Proč Čína do tichomořských ostrovů investuje?

Proč má Čína zájem investovat do malých izolovaných zemí v Pacifiku, je podle CNN „otázka za milion dolarů“. Pokud se ale zeptáte Pekingu, odpoví, že její peníze jsou neškodné. „Čína na základě rovných, vzájemně prospěšných, otevřených a udržitelných principů poskytuje tichomořským ostrovům skutečnou pomoc bez jakýchkoliv politických vazeb,“ napsal pro CNN mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí.

Podle americké televize však existuje řada důvodů, proč Čína posiluje svou přítomnost v Pacifiku. První jsou důvody spojené s ekonomikou a nákupem surovin. Tichomořské státy jsou totiž bohaté na zdroje, jako je dřevo, nerosty ale i ryby. Ne náhodou čínské investice míří hlavně do Papuy-Nové Guiney, která má bohaté zásoby zlata, niklu, zkapalněného zemního plynu nebo právě dřeva.

Podle odborníka Jamese Batleye z Australské národní univerzity však dalším důvodem může být i snaha podpořit tamní čínské etnikum. Statistiky z posledních let chybí, údaje z roku 2006 však odhadují počet Číňanů žijících v regionu na 80 tisíc. V roce 2000 ale v některých zemích – včetně Šalamounových ostrovů nebo Papuy-Nové Guiney – začal zesilovat protičínský sentiment, Peking se proto snaží o zlepšení jejich vztahu s většinou populací. Například během realizace infrastrukturních projektů se namísto „dovozu“ vlastních dělníků z Číny snaží víc zaměstnávat místní.

Do zájmu Číny posilovat zde svou přítomnost se však promítá i otázka Tchaj-wanu a jeho nezávislosti. Tu v současnosti oficiálně uznává jen 16 států, skupinu šesti z nich přitom tvoří státy jižního Pacifiku. Motivací Pekingu tak může být i snaha motivovat tyto země, aby přijaly princip jedné Číny.

Co je v sázce?

Tichomořské ostrovy mohou být pro Čínu zajímavé i z hlediska bezpečnosti, píše americká CNN. Podle odborníků by totiž mohly sloužit jako další místo pro čínské vojenské základny. To by byl problém hlavně pro Spojené státy, které mají v oblasti vlastní vojenské základny, například na Guamu nebo Marshallových ostrovech. Vojenská přítomnost Číny by však byla zdrojem obav také pro Austrálii. Tichomořím totiž procházejí tři z pěti hlavních námořních obchodních tras Austrálie.

Jaký je postoj tichomořských států?

Různý. Zatímco Nauru, které v diplomatických vztazích stojí na straně Tchaj-wanu, se od čínských investic veřejně distancuje, řada tichomořských států je za přítomnost peněz Pekingu vděčná. Toho si je vědomá i Austrálie a snaží se vlastní přítomnost v regionu opět posilovat. Jak uvádí Lowy Institute, zatímco v roce 2013 australské investice do Tichomoří klesaly, v posledních letech se kvůli čínskému angažmá začínají opět zvedat. Přímou reakcí na čínskou přítomnost v Pacifiku se stal Morrisonův investiční program, prostřednictvím kterého do regionu nově míří investice ve výši 1,5 miliardy dolarů.

Předseda organizace sdružující soukromý sektor pacifických ostrovů Stephen Lyon však odmítá, že by se tichomořské státy nechávaly prostřednictvím investic ovlivňovat – ať už jde o Čínu či jiné velmoci. „Tichomořské ostrovy jsou otevřeny penězům a je jedno, odkud pocházejí,“ říká pro CNN.