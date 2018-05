Pátrání po stopách letu MH370 je stále bezvýsledné, ani další průzkum nic nenašel

Ani nejnovější průzkum dna Indického oceánu nenalezl stopy po pohřešovaném letadle společnosti Malaysia Airlines, které zmizelo s 239 lidmi na palubě v březnu 2014 na trase z Kuala Lumpuru do Pekingu. Soukromá americká firma, která od ledna prohledala téměř 80.000 kilometrů čtverečních oceánu.

Společnost pro podmořský průzkum Ocean Infinity navázala koncem ledna na dřívější pátrání po letadle, které se uskutečnilo v oblasti o rozloze 120.000 kilometrů čtverečních západně od australského pobřeží. Podílela se na něm Austrálie, Malajsie a Čína.

Vyšetřovatelé na základě nové analýzy pravděpodobné dráhy letu doporučili, aby se oblast hledání rozšířila o dalších 25.000 kilometrů čtverečních severním směrem. Firma Ocean Infinity tento týden oznámila, že pátrala jak v oblasti vytyčené nově vyšetřovateli, tak v jejím okolí. Denně prý prohledala až 1300 kilometrů čtverečních plochy.

„Je zklamáním, že nebyly nalezeny žádné stopy po letu MH370 v oblasti, kterou vytyčil Australský úřad pro bezpečnost dopravy, a na území dále na sever... Všichni v naší firmě jsou ale odhodláni pokračovat v průzkumu,“ prohlásil šéf firmy Oliver Plunkett.

Malajsijská vláda slíbila společnosti Ocean Infinity, že jí vyplatí až 70 milionů dolarů (1,5 miliardy Kč), pokud se jí podaří během 90 dnů najít trosky stroje z letu MH370 nebo černé skříňky. Do tříměsíční lhůty se přitom nezapočítávají dny, kdy pátrací loď doplňuje palivo a střídá se na ní posádka.

Firma k průzkumu používá osm autonomních pátracích plavidel, která jsou schopna operovat v hloubce až 6000 metrů. V pátrání chce pokračovat až do té doby, než ji donutí opustit lokalitu nástup zimy na jižní polokouli, napsala agentura AP. Podle AP to naznačuje, že by pátrací operace mohla být zastavena před polovinou června.

Ačkoli dosavadní pátrání v Indickém oceánu žádné stopy po letounu na světlo nevyneslo, na plážích ostrova Mauricius a na březích Tanzanie či francouzského ostrova Réunion se našly trosky, u nichž se potvrdilo, že pocházejí ze zmizelého letounu.

Při čtyřletém pátrání po letu MH370 byly odhaleny také dva velké vraky spočívající na dně Indického oceánu. Podle expertů se pravděpodobně jedná o lodě, které se s nákladem uhlí ztratily v 19. století.