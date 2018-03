Pellegrini vyšel vstříc Kiskovi. Ve slovenské vládě nebudou ministři, kteří by rozdělovali společnost

Pravděpodobný nový slovenský premiér Peter Pellegrini dnes řekl, že ve vládě nechce ministry, kteří by výrazně polarizovali společnost. V sobotu ho k tomu nepřímo vybídl prezident Andrej Kiska, který podle ústavy rozhoduje o novém předsedovi vlády. Dosavadní vicepremiér Pellegrini v mimořádné televizní diskusní relaci televize Markíza také uvedl, že by uvítal, pokud by sněmovna o důvěře nového kabinetu začala jednat již v příštím týdnu.