Piráti chtějí legalizovat prostituci. V Německu obdobný projekt zkrachoval, není o něj zájem

Svědčí o tom aktuální data, zveřejněná deníkem Die Welt s odvoláním na vládní zprávu o prostituci. Podle této zprávy, kterou si vyžádala německá strana FDP, se loni přihlásilo v platbě sociálního pojištění u německých úřadů jen 76 žen prostitutek. Kvalifikované odhady přitom docházejí k závěru, že se v Německu živí vlastním tělem kolem 200 000 žen.

„Cílů, spojených s regulací prostituce, se tak nepodařilo dosáhnout. Nějaké měřitelné zlepšení na poli lepší sociální ochrany prostitutek prostě nenastalo,“ konstatoval předseda výboru pro lidská práva v německém parlamentu Gyde Jensen (FDP).

Parlament už v roce 2002 přijal zákon, umožňující prostitutkám, aby si svou živnost zlegalizovaly a v jejím rámci podobně jako třeba umělci platily daně a pojištění. A tím byly lépe sociálně zajištěny pro případ ztráty zaměstnání, nemoci a stáří. Zákon měl nejen poskytnout ženám lepší sociální ochranu, ale také bránit obchodu s lidmi a kuplířství. Problém je ovšem v tom, že samotné prostitutky o zlegalizování své živnosti nemají zájem.

Podobné je to i u dalšího opatření, zavedeného v roce 2017. Od tohoto roku mají prostitutky v Německu povinnost registrovat se u organizací, určených k tomuto účelu samosprávou, a chodit na pravidelné zdravotní prohlídky. Tato povinnost měla podle zákonodárců primárně sloužit k ochraně před nucenou prostitucí. Podle aktuální zprávy německé vlády se však registrovalo v prvních šesti měsících po zavedení tohoto opatření jen 6959 žen. To představuje zhruba 3,4 % prostitutek v zemi.

Ani v loňském roce se počet registrací výrazně nezvýšil. Prokázala to anketa deníku Die Welt na radnicích největších německých měst. Například v Berlíně je dnes registrováno oficiálně jen 270 z odhadovaného počtu 7000 prostitutek. Ve Stuttgartu se registrovalo 170 žen, v Lipsku 47. Na ulicích nebo ve veřejných domech v katastru Lipska se přitom živí nebo přiživuje prostitucí 3600 žen a dívek.

Zástupci české Pirátské strany jsou však přesto přesvědčeni, že v Česku by na rozdíl od Německa podobná forma legalizace prostituce pomohla nejen samotným prostitutkám, ale i státní pokladně. Prostitutky a prostituti by měli mít možnost pořídit si živnostenský list nebo být oficiálně zaměstnáni podle pravidel zákoníku práce. Jako živnostníci či živnostnice by v rámci „poskytování služeb osobního charakteru“ platili pojištění a zisk danili formou paušální daně. Tím by se podle Pirátů stalo prostředí prostituce bezpečnější a zároveň by se potlačil vliv šedé ekonomiky. Daně, placené prostitutkami, by mohly údajně obohatit státní pokladnu až o miliardu korun ročně. „100 000 školáků by díky tomu mohlo mít oběd zadarmo,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.