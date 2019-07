Pohled do útrob palestinského Hamásu: Korupce, opulentní večeře a vyzvědačství pro Írán | info.cz

Jmenuje se Suhajb Jusúf a je mu 38 let. Narodil se do rodiny Hasana Jusúfa, jednoho z nejváženějších duchovních lídrů radikálně islámského Hamásu. Suhajb se nedávno rozhodl hnutí opustit, jmenovitě jeho civilní reprezentanty působící v Turecku. Zmizel do nejmenované asijské země, podle některých indicií je v Kambodži. Odtud promluvil s izraelskou televizí Kanál 12.

“Hamas leaders live in fancy hotels and luxury towers, their kids learn at private schools and they are very well paid by Hamas. They get between four and five thousand dollars a month, they have guards, swimming pools, country clubs,” Suheib Yousef said.https://t.co/2stqYyvckG