Poplach v Elysejském paláci. Neznámý pachatel rozesílal jménem první dámy podvodné e-maily

Podle rozhlasové stanice e-maily z domény presidence.fr dostávaly různé luxusní restaurace a hotely, které na jejich základě nabývaly dojmu, že je o laskavosti jako zajištění stolu pro své spolupracovníky a různé jiné výhody žádá přímo manželka francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Například jistý hotel v Maroku dostal podle RTL žádost, aby někdo vyzvedl na letišti synovce Brigitte Macronové. Australský automobilový svaz kdosi v e-mailu žádal, aby zajistil známým první dámy dva lístky na závody Formule 1. Na krádež identity se podle AP přišlo poté, co se někteří adresáti snažili ověřit pravost e-mailů přímo u Elysejského paláce, který má registrovanou doménu elysee.fr.

Zdroj z okolí Macronové řekl RTL, že jde o jasný pokus poškodit dobré jméno prezidentovy manželky. Oficiálně se ale kancelář Macronové k případu zatím nevyjádřila. Pařížská prokuratura agentuře AP nicméně potvrdila, že začala věc vyšetřovat.

Francouzský prezident Macron je s bývalou učitelkou francouzštiny, která je o 25 let starší než on, ženatý od roku 2007. Poznali se na střední škole, když bylo Macronovi teprve 15 let. Právě vztah se starší ženou se po prvním kole prezidentských voleb stal vděčným tématem světových médií.

V současnosti má Macronová kancelář v prezidentském paláci a pravidelně vyjíždí mimo Paříž, aby podporovala politiku svého manžela, především v sociální oblasti a vzdělávání.