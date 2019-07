Poslanci v zajetí duševních chorob. Sonda ve Westminsteru odhalila nečekaný problém | info.cz

„Práce poslance je sama o sobě velmi stresující. Kvůli povaze jejich povolání poslanci čelí většímu riziku, že se u nich rozvinou duševní problémy,“ říká pro britský deník The Guardian vedoucí autor studie Dan Poulter – psychiatr britské zdravotnické služby NHS, který je zároveň členem britské Dolní sněmovny za Konzervativní stranu. „Býti poslancem je navíc poměrně osamělé zaměstnání,“ dodává.

Poulter spolu s dalšími odborníky zjistil, že problémy s duševním zdravím mají více než dvě třetiny britských poslanců. Ukázaly to výsledky on-line dotazníků, které autoři studie zaslali všem 650 poslancům ve Westminsteru. Zpátky se jich vrátilo 146.

Z odpovědí vyplývá, že v případě 42 procent respondentů je stav jejich duševního zdraví „méně než optimální“, další třetina se však v anonymním výzkumu dokonce přiznala, že „pravděpodobně trpí duševním onemocněním“.

„Problémem je také dlouhá pracovní doba – poslanci ve Westminsteru nebo svých volebních obvodech mohou pracovat až 60 hodin týdně – skutečnost, že tráví většinu týdne mimo domov, může způsobovat napětí ve vztazích a když se večer vrací domů, nemají ani podpůrné rodinné prostředí,“ vysvětluje Poulter.

Autoři studie ale zároveň přiznávají, že vzhledem k nízkému počtu poslanců, kteří se rozhodli odpovědět, nejsou výsledky průzkumu tak relevantní, jak by si přáli. Odpovídat totiž mohli často právě ti, kteří mají s duševním zdravím problémy. Závěry studie proto mohou být do určité míry zkreslené.

Jedním z důvodů, proč se rozhodlo dotazník vyplnit jen 22 procent britských poslanců, však může být i strach, že se tyto informace dostanou na veřejnost. Jak totiž ukázal průzkum, téměř polovina z dotazovaných poslanců by nechtěla ani to, aby se o jejich duševních problémech dozvěděli kolegové. „Míra stigmatizace mezi poslanci, kterou naznačují naše výsledky, je překvapivá,“ říká spoluautorka studie Nicole Votruba pro deník The Telegraph.

„Studie by nám měla připomenout, že vůči duševním nemocem není nikdo imunní – může postihnout kohokoliv a kdykoliv a narušit životy statisíců lidí,“ dodává pro Guardian ředitelka NHS pro oblast duševního zdraví Claire Murdochová, která tak varuje před stigmatizací lidí s duševními poruchami.