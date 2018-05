Potrvzeno: Trump se s Kimem setká za měsíc v Singapuru, očekává zajištění míru na Korejském poloostrově

„Oba se pokusíme učinit (z té schůzky) výjimečnou chvíli pro světový mír,“ napsal šéf Bílého domu.

Podle dřívějších prohlášení se měl summit uskutečnit koncem května či počátkem června. Jako o možných místech setkání se hovořilo o několika asijských městech, o demilitarizované zóně na hranicích KLDR a Jižní Koreje, ale také o Oslu, Helsinkách, Stockholmu, Ženevě, Varšavě či Praze.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!