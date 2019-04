Přátelský děda, nebo chlípník? Bidenovy prezidentské ambice ničí generační střet | info.cz

Amy Lapposovou v Americe ještě nedávno neznali. Joe Biden obsazoval titulní strany novin a média spekulovala, kdy už konečně oznámí, že chce být prezidentem. V pondělí se ale o Lapposové začalo psát stejně často jako o Bidenovi samotném. To, když se někdejší dobrovolnice v kampani jednoho z demokratických politiků stala druhou ženou, která Bidena obvinila z nevhodného fyzického kontaktu.

Poněkud abstraktní pojem je na místě. Že nešlo o sexuální obtěžování ani násilí, připouští sama Lapposová. „Nebylo to sexuální, ale existovala jistá hranice a Biden ji překročil,“ prohlásila v rozhovoru s listem Hartford Cournat. Biden jí měl údajně dát ruce kolem krku a dotýkat se jejího nosu tím svým. „Myslela jsem si, že mě chce políbit,“ vysvětlila Lapposová, co jí na politikově chování vadilo.

K incidentu mělo dojít v roce 2009, kdy byl Biden čerstvě viceprezidentem. Lapposová tvrdí, že si nestěžovala právě kvůli Bidenově nové funkci: „Byl viceprezidentem a já byla nikdo.“ Nyní se podle svých slov ozvala, jelikož byla zklamaná, jak veřejnost přistoupila ke zkušenosti Lucy Floresové, ženy, jež Bidena z nevhodného kontaktu obvinila minulý týden v pátek a spustila debatu o tom, jestli je někdo takový vhodným adeptem na prezidentskou funkci.

„Naklonil se a čichal mé vlasy“

Floresová v eseji publikovaném v newyorském magazínu The Cut napsala, že ji Biden během její vlastní volební kampaně „hladil po vlasech, objímal kolem ramen a dlouze políbil na zátylek“. V textu popisuje, že incident změnil její názor na tehdy druhého nejvýše postaveného muže USA.

Biden v roce 2014, kdy k události došlo, přijel Floresovou podpořit ve volební kampani na post viceguvernérky státu Nevada. O pět let dříve se stala jednou z prvních zastupitelek s latinskoamerickými kořeny ve státě. Tím její budoucnost v Demokratické straně neměla končit. Oslovila Bidena, zda by jí nepomohl, a on souhlasil.

„Zhluboka jsem dýchala a připravovala se na své vystoupení před lidmi, když jsem ucítila dvě ruce na svých ramenou. Ztuhla jsem. ‚Proč na mě viceprezident Spojených států sahá?‘ Cítila jsem jej, jak se ke mně blíží zezadu. Naklonil se a čichal mé vlasy,“ popsala Floresová chvíle před oním dlouhým polibkem, které změnily její prvotní nadšení z Bidena.

Floresová nakonec volby prohrála. Neuspěla ani v primárkách o nominaci do voleb do Sněmovny reprezentantů o dva roky později. V kampani jí uškodil i fakt, že ztratila náklonnost vlivného zákulisního hráče a bývalého senátora Harryho Reida.

V roce 2016 bojovala Floresová nejen za sebe. Veřejně podpořila Berniho Sanderse, jenž se v demokratických prezidentských primárkách neúspěšně snažil porazit Hillary Clintonovou. Zaujal jí jeho socialistický program, s nímž chtěl Sanders bojovat se sociálními nerovnostmi nebo zadlužením mladých lidí.

Po prohraných primárkách se Floresová prakticky stáhla z veřejného života. Odstěhovala se do Kalifornie a pracovala pro mediální společnost Mitú. Nadále také pomáhala ženám s latinskoamerickými kořeny. Výrazněji se ale její jméno začalo skloňovat znovu až nyní v souvislosti s Bidenem.

Nebylo to nevhodné, tvrdí Biden

Obvinění Floresové přichází ve chvíli, kdy veřejnost netrpělivě očekává Bidenův vstup do boje o Bílý dům. Někdejší viceprezident je v průzkumech dlouhodobě na prvním místě mezi demokratickými prezidentskými kandidáty.

V jeho prospěch hraje především známé jméno, ale mohl by těžit i ze své přijatelnosti v umírněných demokratických kruzích. Americká média ve svých analýzách připomínala, že Biden bude jakýmsi testem nostalgie po Baracku Obamovi.

Biden vznesené obvinění odmítl již v pátek. Prohlásil, že ani on, ani členové jeho štábu neměli tušení, že Floresová se cítila jakkoli nepříjemně. V neděli nasadil vůči ženě vstřícnější tón, když sice nadále trval na tom, že nejednal nevhodně, ale je ochotný naslouchat jejím stížnostem. To už ale běžela debata, nakolik Bidenovi obvinění uškodí v prezidentském souboji. „Pro mě je to diskvalifikující. Ale myslím, že je na každém, aby se rozhodl,“ dodala k tomu Floresová.

Bidenův mluvčí Bill Russo poukázal na snímky, kdy se Biden podobně choval i k dvěma jiným ženám, přičemž upozorňuje, že obě viceprezidentovu pozornost uvítaly. Zároveň upozornil na snahu krajně pravicových trollů kauzu zveličit publikováním falešných snímků na sociálních sítích.

Trumpovi to prošlo, demokraté jsou na vážkách

Pro demokraty je situace nepříjemná i proto, že nevhodné chování k ženám vyčítali současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Nejviditelnější to bylo ještě v předvolební kampani, když média přetřásala nahrávku, na níž Trump popisoval, jak mu jeho sláva usnadňuje získávání žen. „Nemusím čekat. Když jsi hvězda, nechají tě to udělat. Můžeš dělat cokoli. Chytit je za ku…u. Můžeš dělat cokoli,“ pravil tehdy Trump. V praxi mu to nijak neuškodilo.

Demokratičtí zákonodárci byli navíc po vypuknutí kauzy MeToo dlouhodobě zastánci tvrdého postupu vůči obviněným. Obětovali i svého senátora Ala Frankena. Progresivistické křídlo demokratů následně loni na podzim tvrdě útočilo na nynějšího soudce Nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha, jenž během schvalovacího procesu čelil obvinění ze sexuálního zneužívání.

Mimochodem, v tomto kontextu je zajímavý i současný postoj Trumpa a jeho spolupracovníků. Zatímco Kavanaugha jako svého nominanta šéf Bílého domu během loňského 'grilování' v Kongresu hájil, u Bidena teď prezidentova poradkyně Kellyanne Conwayová prohlásila, že „má velký problém“, jelikož jeho strana vidí Bidenovo chování jako nevhodné.

Conwayová ale neříká úplnou pravdu. Názor demokratů na Bidenovu aféru je rozpolcený. Zatím nikdo netvrdí, že by nařčení Bidena diskvalifikovalo z boje o Bílý dům, ačkoli připouští, že se Floresová mohla jeho jednáním cítit dotčena.

„Bidenování“ se přežilo, nastoupil generační střet

Biden je svým vřelým chováním známý. Vtipkoval, objímal a líbal druhé i během svého působení v Bílém domě. To, co popisuje Floresová, je jen dalším příkladem již známého, nikoli skandálním odhalením nečekaného násilníka. O tom svědčí i fakt, že Bidenovo počínání dostalo v angličtině vlastní slovo volně přeložitelné jako „bidenování“.

„Každý, kdo zná Bidena, ví, že je velice vřelá a kontaktní povaha. Existuje milion příkladů. Není to lascivní. Je to jen jeho styl. Problém s těmito gesty, která on a většina jejich příjemců vidí jako neškodná, je, že jsou nyní posuzovány v jiném čase a z jiné perspektivy,“ poznamenal pro Politico dlouholetý poradce Baracka Obamy David Axelrod.

Bidenova aféra se dá nejlépe charakterizovat jako ilustrace generačního střetu v současné americké společnosti. Mladí proti starým, přičemž ti první mají daleko citlivěji nastavené hranice pro intimní kontakt. „Jsem z jiné generace. Lidé byli opravdu přátelští a nebáli jsme se to dát najevo. On je prostě přátelský děda,“ cituje Politico demokratickou sponzorku Susie Tompkinsovou Buellovou, která podporuje Bidenovu protikandidátku Kamalu Harrisovou.

Buellové je 76 let, tedy stejně jako Bidenovi. „Jejich doba“, neboli doba, kdy Biden vstupoval do politiky, skutečně byla jiná, z čehož posléze pramenila i některá obvinění v kauze MeToo. Bidenovo obvinění je tak více než co jiného srážkou s jiným prostředím. Prostředím, které už více formuje mladší, v lecčems radikálnější a striktnější generace. Prostředím, v němž to, co dříve procházelo, může nyní ukončit politickou kariéru.