Pravice nesmí přijít o jediný hlas, proto vstřebala i extremisty, říká expert z Likudu | info.cz

„Ideální uspořádání budoucí koalice? Ctrl +C, Ctrl + P,“ směje se Hazan přes celou kavárnu, kde je ovšem takový hluk, že je sotva slyšet. Posedávání u hořkého nápoje je nejoblíbenější činnost všech Izraelců bez rozdílu politické příslušnosti, muž sedící naproti má ale v tomto ohledu jasno. Stále pravicovější Likud se po volbách musí opět spojit se svými dosavadními (často radikálně pravicovými) koaličními spojenci. Pouze takový tým je podle něj jedinou správnou možností pro Izrael.

Vedeme řeč o tom, že šéf Likudu a stávající premiér Benjamin Netanjahu vtáhl do mainstreamové politiky krajně pravicové žáky rasistického rabína Meira Kahaneho, jehož stranu Kach v roce 1994 sám Izrael zakázal. A v témže roce ji USA, EU či Kanada zařadily mezi teroristické organizace. Politik známý i pod zdrobnělinou Bibi, který zemi vládne celou dekádu, svým radikálním souputníkům ze Sjednocené pravice nabídl nejméně jedno ministerstvo, pokud Kahaneho následovníky vstřebají.

Elie Hazan se svého partajního lídra zastává. Bylo prý nezbytné sjednotit pravici a zamezit tak ztrátě hlasů v případě, že by to které hnutí zůstalo těsně před branami parlamentu. Což se v minulosti stalo. Jde prý o čistě politickou úvahu. „A je i morální?“ ptám se. „Po mém soudu určitě ano. Raději dám (radikálům) v koalici menšinovou, pokud vůbec nějakou roli, než aby Izraeli vládli tací, kteří se opřou o arabské poslance Knesetu. Tedy o podporovatele terorismu,“ odpovídá expert Hazan.

Na vysvětlenou: předvolební mantrou pravice je tvrzení, že centrističtí Modrobílí, kteří mají šanci zbavit Likud vlády a v průzkumech nejčastěji lehce vedou, budou v parlamentu spolupracovat se zástupci izraelských Arabů. Mimochodem, s legálně zvolenými poslanci Knesetu. Tito arabští politici ovšem jsou, alespoň podle Likudu, patrně bez výjimky podporovatelé palestinských extremistů.

Modrobílí koordinaci s Araby odmítají. A lehce na vodě je i představa jednotné, nerozborné pravice vedené Bibim. Třeba meteorit letošních voleb, zběhlý „likudnik“, libertarián a ultranacionalista Moše Feiglin, si účastí svého hnutí Zehut v koalici s bývalým šéfem není jistý vůbec. A i ostatním pravicovým lídrům se zajídá neskrývaně paternalistický přístup dominantního Likudu.

Izraelské volby: Kdo usiluje o hlasy voličů?autor: INFO.CZ

Ačkoli si všichni politici židovského státu (bez výjimky) stěžují na nepřesnost předvolebních průzkumů, podle těch posledních se přesto zdá, že větší šanci sestavit kabinet má Likud. Podle předpovědi objednané deníkem Maariv z 5. dubna opatrně vedou modrobílí (29 křesel), které následuje Likud (27). Ve 120členném Knesetu by kromě arabských (celkem 11) a ortodoxních hnutí (dohromady 13) zasedly ještě pravicové formace Zehut (5), Nová pravice (6), Sjednocená pravice (6), Kulanu (5) a Izrael, náš domov (4). Klasická levice – Strana práce (9) a Merec (5) – je už desetiletí v defenzivě. K Modrobílým by se tak museli (čistě teoreticky) přidat kromě levice ještě některé pravicové spolky (třeba ekonomicky liberální Kulanu a již zmíněný Zehut). Ani to by zřejmě nestačilo a bylo by třeba povolat zástupce k pravici inklinujících ortodoxních. Těm posledním ovšem centrističtí modrobílí vstříc příliš nevycházejí.

Jakkoli se jedná o oblíbenou výmluvu všech politiků světa, v Izraeli je opravdu důležité počkat na výsledky hlasování. Uzavírací klauzule 3,25 procenta (odevzdaných hlasů) odpovídající čtyřem křeslům je sice nízká, přesto existuje. A vyřazuje: političtí trpaslíci mohou zůstat před branami, čímž se vyjednávací mapa rychle mění. Strany navíc mění nejen celá hnutí, ale také jednotlivci.