Privatizace války znovu ve hře. Byznysmen chce do Afghánistánu poslat žoldáky, krouží kolem Trumpa

Americký podnikatel a někdejší důstojník námořnictva Erik Prince se nevzdává svého plánu na „privatizaci“ války v Afghánistánu. S nápadem na zapojení soukromých firem do táhlého konfliktu nyní vyrazil přímo do Kábulu, kde se snažil přesvědčit místní politiky, že má podporu prezidenta USA Donalda Trumpa. Bílý dům i Pentagon ale zatím jeho vize odmítaly.

Více než rok poté, co Princův plán americká administrativa odmítla, se podnikatel vrátil do Afghánistánu. Podle zjištění listu Washington Post zkouší prosadit návrh zapojení armády soukromých vojáků přímo u vlády v Kábulu. Prince se setkal i s prezidentem Ašrafem Ghaním. Řada lidí v afghánských vládních kruzích se přitom domnívá, že jedná s Trumpovou podporou.

„Vítězí v Afghánistánu skrze předpoklad, že má blízko k Trumpovi,“ cituje Washington Post nejmenovaného, podle listu dobře informovaného Afghánce. Sám Ghaní však po setkání vydal prohlášení, v němž plány na soukromou armádu odmítl. „Afghánistán v žádném případě nedovolí, aby se boj proti terorismu stal soukromým výdělečným byznysem.“

Proti Princovu návrhu je i Pentagon. Ministerstvo obrany opakovaně deklarovalo, že s ním nesouhlasí. „Nemyslím si, že je to velice dobrá strategie. Stejně se nyní vyjádřil i šéf centrálního velení americké armády generál Joseph Votel.

INFOGRAFIKA DNE: Rozložení sil v Afghánistánu (červen 2018)autor: info.cz

U Trumpa neuspěl, teď to zkouší znovu

Prince v minulosti zkoušel svůj plán prosadit i u samotného Trumpa. Ten je pověstný svojí nespokojeností s dosavadním průběhem afghánského konfliktu. Američané jsou v zemi už 17 let, výrazných úspěchů je přitom málo a Afghánistán se stále zmítá uprostřed nepokojů a nejistoty. Tálibánu se navíc letos v létě podařilo uštědřit spojencům několik ran. Mimo jiné se přihlásil i k útoku, při němž v srpnu zemřela trojice českých vojáků.

Hlasy z Národní bezpečnostní rady, jednoho z klíčových poradních orgánů amerického prezidenta, naznačují, že Američané o změně současné strategie přemýšlejí. „Neustále posuzujeme naše strategie. Jsme otevřeni novým přístupům, které by pomohly dosáhnout našich strategických cílů.“ Mluvčí, který si nepřál být jmenován, ale dodal, že Princovým návrhem se Trump nezabývá.

Podobně mluví i další členové administrativy. Přiznávají, že Trump je netrpělivý a válku by rád vyhrál, co nejdříve, ale nasazení soukromé armády není na pořadu dne. Někteří ale dodávají, že by je nepřekvapilo, pokud by se jednoho dne vzbudili a prezidentovy tweety by tvrdily opak. Ostatně Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton v létě poněkud neurčitě prohlásil, že je „otevřený nový nápadům“.

Návrh byznysmena, který stojí například za kontroverzní soukromou bezpečnostní firmou Blackwater, v minulosti podpořil bývalý hlavní stratég Bílého domu a Steve Bannon. Setkal se ale s odporem nejen u ministra Mattise, ale také u tehdejšího poradce pro národní bezpečnosti Herberta McMastertera nebo ministra zahraničí Rexe Tillersona. Ti už stejně jako Bannon ve funkci nejsou, a Prince proto věří, že má větší šanci uspět.

„Mluvil jsem s ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Zaujalo ho, co jsem říkal. S Johnem Boltonem jsem zatím nehovořil, ale když se podívám na jeho minulost, myslím si, že by nestál o konvenční strategii, která nefunguje,“ pravil v létě Prince pro britský list The Independent.

Špatná zkušenost

Prince tvrdí, že by jeho plán spočívající v nahrazení současné americké armády skupinami soukromých vojáků tvořených především bývalými členy speciálních jednotek, kteří již v Afghánistánu působili, americké misi pomohl. Soukromí vojáci by podle něj pomáhali cvičit afghánské jednotky a bojovali by po jejich boku.

Prince má ale problém s důvěryhodností. S jeho společností Blackwater už americká armáda v minulosti spolupracovala. Po invazi do Iráku zajišťovali její žoldáci například ochranu diplomatů působících na tamní americké ambasádě. Angažmá Blackwater v Iráku ale dopadlo neslavně. Při jednom incidentu zabili firmou najatí lidé 17 civilistů. Po dalších problémech přišel Princův podnik v roce 2009 o licenci, jeho tři zaměstnanci byli dokonce odsouzeni za vraždu nebo zabití. Prince následující rok Blackwater prodal.