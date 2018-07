Prominentní jihokorejský poslanec se zapletl do korupčního skandálu. Omluvil se a skočil z paneláku

Prominentní jihokorejský poslanec zapletený do korupčního skandálu spáchal sebevraždu. Oznámila to policie. Jedenašedesátiletý Ro He-čchan byl třikrát zvolen za Stranu spravedlnosti, která má nyní v 300členném Národním shromáždění pět křesel. Ro čelil podezření, že dostal 50 milionů wonů (972.000 Kč) od blogera, který je nyní souzen kvůli obvinění, že se na hlavním jihokorejském internetovém vyhledávači dopouštěl manipulace s veřejným míněním. Informovala o tom dnes agentura AFP.

"Drazí spoluobčané. Omlouvám se. Je to pouze má chyba, a tak trestejte pouze mě a nadále podporujte Stranu spravedlnosti," napsal Ro v dopise na rozloučenou, který adresoval svým spolustraníkům. Podle policie politik skočil z budovy, v níž bydlel.

V dopise, který nechal ve svém bytě v Soulu, poslanec přiznal, že peníze od blogera přijal, ale neposkytl mu za ně žádnou politickou výhodu, uvedla agentura Jonhap. Roa podle některých médií čekal výslech policie.

Smrt reformně založeného politika, který se dříve angažoval v odborech, vyvolala u mnoha Jihokorejců výraz účasti. Lítost vyjádřil prezident Mun Če-in i šéf komise, která ovlivňování veřejného mínění vyšetřuje.

Jižní Korea má v rámci rozvinutých zemí jednu z nejvyšších měr sebevražd. V posledních letech z vlastní vůle ukončila život řada vysoce postavených manažerů, K-popových hvězd a celebrit.

V roce 2009 spáchal sebevraždu bývalý prezident Ro Mu-hjon. Skočil do rokle během vycházky do hor nedaleko svého domu na jihovýchodě země. K činu ho patrně vedl korupční skandál, do nějž byla zapletena jeho rodina.