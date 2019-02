První krok k členství v NATO. Makedonie by měla podepsat protokol o vstupu už příští týden

Makedonie podepíše protokol o přistoupení do Severoatlantické aliance příští týden ve středu. Informovala o tom dnes stanice Rádio Svobodná Evropa (RFE), která se odvolala na nejmenované zdroje NATO v Bruselu.

Za bývalou jugoslávskou republiku, která na základě dohody s Řeckem mění svůj název na Severní Makedonie, má protokol podepsat ministr zahraničí Nikola Dimitrov. Za členské země aliance podpisy připojí jejich velvyslanci při NATO. Text protokolu byl schválen už v pondělí.

Následně musí dokument během 12 až 14 měsíců ratifikovat parlamenty všech aliančních států. Podle makedonských médií Atény plánují, že tak jako první učiní řecký zákonodárný sbor, a to už v pátek 8. února.

Vstup Makedonie do NATO umožnila loňská červnová dohoda s Řeckem řešící kompromisem dlouholetý spor těchto dvou zemí. Název Makedonie, používaný sousední zemí po odtržení od bývalé Jugoslávie v roce 1991, totiž mnozí Řekové považují za zásah do svého historického dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Proto Atény doposud blokovaly jak vstup souseda do NATO, tak zahájení přístupových rozhovorů s Evropskou unií.