První muslimka v Kongresu budí vášně. Kontroverzními výroky rozhádala i vlastní stranu

Ilhan Omarová je hned v několika ohledech výjimečná. V loňských volbách do Kongresu byla drtivou většinou 78 % hlasů ve svém okrsku ve státě Minnesota zvolena do Sněmovny reprezentantů jako první Američanka somálského původu, první muslimský uprchlík a první žena, která v Kongresu nosila hidžáb. Kvůli ní byl dokonce zrušen zákaz nošení pokrývek ve Sněmovně reprezentantů, aby Omarová mohla muslimský šátek nosit.

Většina Američanů si však čerstvou kongresmanku zatím pamatuje spíše kvůli přešlapům v citlivé oblasti americko-izraelských vztahů. Nejprve Omarová na začátku února v reakci na investigativního novináře, spisovatele a držitele Pulitzerovy ceny Glenna Greenwalda napsala na svůj Twitter: „It's all about the Benjamins baby.“ V první řadě to je narážka na stejnojmennou rapovou skladbu Puffa Daddyho z roku 1997, ale hlavně se tím kongresmanka snažila naznačit, že americká podpora Izraele je důsledkem korupce. Benjamins je totiž slangový výraz pro stodolarové bankovky, na nichž je zobrazen jeden z otců zakladatelů USA Benjamin Franklin.

Na Omar se v tu ránu sesypala téměř všechna média a členové obou stran v Kongresu, včetně vedení Demokratické strany. Kongresmanka se za své chování následně omluvila a tweet smazala. Prezident Trump na její omluvu reagoval slovy, že je trapná a měla by rezignovat na svůj mandát v Kongresu, nebo alespoň nezasedat ve sněmovním výboru pro zahraniční záležitosti.

V něm se Omar také uvedla grandiózním stylem, když ve stylu apologetů SSSR z 80. let grilovala zvláštního velvyslance pro Venezuele Elliotta Abramse (známého především díky svému zapojení v aféře Írán-Contras) kvůli masakru během občanské války v Salvadoru.

Rolling Stone a agenti cizí mocnosti

Nic z toho nezabránilo prestižnímu časopisu Rolling Stone v tom, aby Omar společně s dalšími kolegyněmi z Demokratické strany umístil na titulní stranu. Ostatně jako jedna z prvních dvou muslimek v Kongresu je Omar bezpochyby průkopnicí a vzorem pro další americké muslimky v tom, že i ony mohou participovat na americké demokracii a někam to dotáhnout. Zatím ale spíše poutá nechtěnou pozornost, před týdnem opět pobouřila americkou veřejnost dalším antisemitským výrokem.

V jednom washingtonském knihkupectví totiž doslova uvedla: „Chtěla bych mluvit o politickém vlivu v této zemi, který říká, že je v pořádku, aby lidé prokazovali oddanost cizí zemi.“ Kongresmanka sice při svém projevu explicitně nepoukázala na americké Židy a jejich podporu Izraele, avšak podobná metafora o nebezpečné dvojí loajalitě byla roky používána jak proti Židům, tak kupříkladu katolíkům. Setkal se s ní i demokratický prezident J. F. Kennedy při své kampani v rámci prezidentských voleb v roce 1960.

Tentokrát z toho však Omar jen s omluvou nevyvázne. Její vlastní strana narychlo sepsala rezoluci odsuzující antisemitismus a bigotnost. Mnoho jejich vlastních zákonodárců jsou totiž původem Židé, někteří dokonce vyznávají židovskou víru. „Jako Žida mě hluboce uráží, když někdo zpochybňuje moji věrnost zemi jako zákonodárce kvůli mé víře. Je to samozřejmě urážlivé a zraňující,“ řekl stanici CBS demokratický člen Sněmovny reprezentantů ze státu New Jersey Josh Gottheimer.

Prezident Donald Trump v návaznosti na celý incident na svém twitterovém účtu uvedl, že šéfce Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi předal petici nejmenovaných židovských skupin, která žádá, aby Omar byla odstraněna z výboru pro zahraniční záležitosti. „Temný den pro Izrael!“ konstatoval Trump.

O rezoluci, v níž sice Omarová není výslovně zmíněna, ale je všeobecně považována za formu důtky, měla sněmovna hlasovat ve středu, ale demokratičtí činitelé podle stanice CBS News hlasování odložili, aby ji rozšířili o další kritiku nenávistného chování, mimo jiné předsudků vůči muslimům. Hlasovat se podle deníku The New York Times nebude ani dnes. Demokraté jsou totiž rozpolcení. Na jednu stranu cítí potřebu kongresmanku napomenout, zároveň ji ale chtějí chránit před nenávistnými útoky.

Omarová mezitím svá slova na twitteru hájí tím, že antisemitismem není to, když někdo kritizuje izraelského premiéra Benjamina Netanjahua či izraelskou okupaci palestinských území. Ohradila se také proti tomu, aby kritici zpochybňovali její americké vlastenectví tím, že není dostatečně proizraelská.