„Pustím si hudbu, dám si kafe a pak ho rozřežu.“ Nahrávky odhalují brutalitu vraždy saúdského novináře | info.cz

Když 2. října loňského roku vcházel novinář Džamál Chášukdží do dveří saúdskoarabského generálního konzulátu v Istanbulu, jen stěží mohl tušit, že se mu návštěva stane osudnou. Kolem zmizení vlivného kritika saúdského režimu, který poslední rok před smrtí prožil v obavách o život ve Spojených státech, jsou dodnes nezodpovězené otázky. A i s takovým časovým odstupem vycházejí najevo nové poznatky ukazující hrůznost celé operace řízené z nejvyšších pater saúdské politiky.

Na Chášukdžího, který na konzulát šel vyřídit žádost o sňatek s tureckou doktorandkou Hatice Cengizovou, v budově podle nahrávek, které se údajně podařilo získat tureckým tajným službám, čekalo patnáctičlenné komando, které ten den přiletělo do Instanbulu z Rijádu. Těsně před Chášukdžího očekávaným příchodem se jeden z velitelů akce, bývalý diplomat a zpravodajský důstojník Mahír Abdalazíz Matríb, který spolu s Chášukdžím v minulosti působil na saúdské ambasádě v Londýně ptal patologa a hlavního forenzního lékaře saúdského ministerstva vnitra Salaha Muhammada Tubaikiho, jak naloží s novinářovým tělem poté, co ho usmrtí.

„Není možné jen dát tělo do pytle, (Chášukdží) je moc těžký a vysoký. Sice jsem zvyklý na práci s mrtvolami a vím moc dobře, jak je rozřezat, ale ještě jsem nepracoval na nikom, kdo by byl ještě teplý. Ale zvládnu to,“ odpovídá Tubaiki na Matríbův dotaz. „Normálně si dám do uší sluchátka a když je řezu, poslouchám hudbu. Do toho usrkávám kávu a kouřím. Až ho rozřežu, tak zabalíte jednotlivé části do plastových pytlů, ty dáte do kufrů a odnesete je z budovy,“ dodává s ledovým klidem patolog, který přiznává, že jeho nadřízení z ministerstva nevědí, že se akce účastní, takže nemůže počítat s ochranou z jejich strany. Matríb se poté ptá zda „obětní zvíře“ již dorazilo, na což mu jeden ze členů komanda ve 13:14 místního času odpovídá, že Chášukdží vešel do budovy.

Chášukdží po příchodu poznává někdejšího spolupracovníka Matríba, který mu oznamuje, že na něj čeká konzul ve své pracovně ve druhém patře. Když novinář pojme podezření, Matríb ho chytí za ruku, na což Chášukdží zareaguje slovy: „Co si myslíte, že děláte, pusťte mě.“ Po odvlečení do konzulovy pracovny Matríb Chášukdžímu oznámí, že má příkaz od Interpolu k jeho deportaci do Rijádu. Na to Chášukdží reaguje, že to není možné, jelikož proti němu není vedeno žádné vyšetřování. „Nemůžete mě tu držet, má snoubenka na mě čeká venku,“ říká na nahrávce Chášukdží. Následně je donucen napsat svému synovi zprávu, že pokud by se během návštěvy Istanbulu neozýval, nemá to řešit.

„Napište, co vám říkám Džamále, rychle. Pomozte nám, abychom i my mohli pomoci vám. Tak jako tak vás odvezeme do Saúdské Arábie a pokud nebudete spolupracovat, víte, co se stane,“ výhrůžně na Chášukdžího apeluje Matríb. Poté si Chášukdží všimne v místnosti ručníků a zeptá se, zda ho únosci plánují zdrogovat. „Ano, uspíme vás,“ odpovídá mu Matríb. Poslední slova usínajícího Chášukdžího po aplikaci drogy, která jsou na nahrávce slyšet, jsou: „Nezavírejte mi pusu, mám astma a mohl bych se udusit.“

Tou dobou už má novinář přes hlavu přetažený igelitový pytel a jeden z přítomných mužů ho začne škrtit. „Už je mrtvý?“ „Ne, ještě se hýbe.“ „Musíte pořádně zatlačit!“ zní dále na záznamu mezi zvuky dusícího se Chášukdžího. 25 minut poté, co Chášukdží vešel do budovy je podle tureckých novinářů na záznamu slyšet zvuk elektrické pilky, s níž patolog půl hodiny porcuje tělo. Jak bylo následně naloženo s Chášukdžího ostatky, které Saúdové skutečně vynesli zabalené v kufrech z konzulátu, není jasné. Spekuluje se o tom, že byly rozpuštěny v kyselině.

Naděje v saúdského prince MBS padly. Svoboda je v nedohlednu, reformy váznou a kati o práci nepřišli

Kromě nahrávky samotné vraždy mají mít turecké tajné služby k dispozici i nahrávky z Chášukdžího předchozí zastávky na konzulátu 28. září 2018. Z těch je patrné, že o jeho návštěvě, stejně jako o tom, že znovu dorazí 2. října byl obratem informován blízký poradce vlivného saúdského prince Mohameda bin Salmána. O vraždě Chášukdžího se na nahrávce hovoří jako o vysoce utajované soukromé záležitosti. Těm, kteří se akce budou účastnit je přislíben rychlý výcvik v Rijádu a jsou na ně kladena přísná kritéria týkající se jejich věrnosti národu a spolehlivosti.

Saúdové bezprostředně po Chášukdžího zmizení nejprve tvrdili, že s celou záležitostí nemají nic společného. Následně připustili, že Chášukdží zemřel nešťastnou náhodou na následky potyčky a posléze po třech týdnech na naléhání uznali, že došlo k jeho vraždě. Jak Matríb, tak Tubaiki jsou mezi pěticí v Saúdské Arábii z vraždy obžalovaných, kterým je navrhován trest smrti. Jak Turecko, tak OSN považují saúdské vyšetřování za frašku a dožadují se skutečné spravedlnosti.