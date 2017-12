Putin lanaří oligarchy zpátky do Ruska. Potřebuje jejich peníze, oplátkou nabízí amnestii

Ruský prezident Vladimir Putin přecenil schopnost ruské ekonomiky vstřebat účinky sankcí, které na jeho zemi dopadly kvůli expanzi na Ukrajině. Nejspíš nepředpokládal, že je mezinárodní společenství udrží tak dlouho. Výsledek se každopádně dostavil a Putin na posledním zasedání svého kabinetu nařídil, aby byla vypracována legislativa, která by do Ruska přilákala oligarchy, kteří ze země v minulosti z různých důvodů odešli, píše agentura Bloomberg.

Není to poprvé, co Putinův režim přistupuje k podobnému triku. V souvislosti s eskalací ukrajinského konfliktu už jednou Putin byznysmeny domů zval, tenkrát ale s nijak velkým úspěchem. Nyní proto přichází nový plán.

Jeho páteří je zejména generální pardon pro podnikatele, kteří z Ruska mnohdy uprchli proto, že se stali cílem vyšetřování ze strany oficiálních míst. A jak ukazuje třeba příklad miliardáře Chodorkovského, Putinův režim dokáže s nepohodlnými moguly zatočit drsným způsobem.

Teď hříšní oligarchové nejspíš dostanou rok na to, aby se i se svým podnikáním vrátili do Ruska. Měli by s sebou přinést zhruba bilion dolarů. To je astronomická částka, která by přehřívající se ruské ekonomice pomohla překlenout aspoň nejhorší dopady sankcí.

„My i naši podnikatelé jsme opakovaně čelili nespravedlným a nezákonným zmrazováním aktiv pod rouškou sankcí. Prezident si přeje vytvořit pro podnikatele komfortní podmínky, pokud chtějí využít této příležitosti k repatriaci svého majetku,“ prohlásil v úterý mluvčí Kremlu Dimitrij Peskov.

Putin spoléhá také na nechtěnou pomoc amerického ministerstva financí, které nepřestává rozšiřovat seznam oligarchů blízkých prezidentovi, které stíhá cílenými sankcemi. Právě tito byznysmeni by podle ruského ministra financí Antona Siluanova měli využít možnost ochrany jejich bohatství, kterou jim nyní Putin nabízí.

Nakolik bude tato iniciativa Kremlu úspěšná, je nejisté. Pořád ještě totiž existuje dostatek rájů na zemi, kde se velcí byznysmeni mohou před sankcemi skrýt.