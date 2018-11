Radikálnější a více socialistická. Mladí demokraté v USA osnují plán na ovládnutí strany

Pelosiová může být prvním člověkem od roku 1955, kterému se podaří vrátit do čela dolní komory po vynucené pauze způsobené ztrátou většiny. Demokratická kongresmanka vedla sněmovnu v letech 2007–2011, aby ji posléze vystřídali republikáni John Boehner a Paul Ryan. Pelosiová v případě úspěchu vyrovná Sama Rayburna, jehož sněmovna ve zmíněném roce 1955 zvolila v jeho 78 letech.

Právě věk a politické zkušenosti ale jako by u demokratů byly čím dál více problematické. Pelosiová je sama o sobě kontroverzní postavou, kterou před volbami opakovaně kritizoval prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu ale nyní uznal její kvality a nabídl, že jí v případě nouze pomůže sehnat republikánské hlasy. Paradoxně tak Pelosiová nečelí útokům z republikánských řad, ale od „vlastních“ demokratů.

Někteří z nich proti ní sepsali petici a dopředu oznámili, že ji nepodpoří. Další jsou opatrnější, ale i oni deklarují, že matadorka musí nejdříve zodpovědět jejich otázky. Vesměs jde o nováčky, které do funkcí vynesly letošní volby. Demokraté nakonec na uzavřeném jednání Pelosiovou zřejmě podpoří. Je tak pravděpodobné, že v čele Sněmovny reprezentantů skutečně stane. Plénum o ní bude hlasovat začátkem ledna na svém prvním zasedání.

Výhra Pelosiové však nebyla až tak její zásluhou, jakožto důsledkem toho, že oponenti nedokázali přijít s vlastní alternativou. Naděje vkládané do kongresmanky za Ohio Marcie Fudgeové, která splňovala charakteristiku úspěšných demokratů v primárkách – liberální černoška –, zadupala do země sama Fudgeová, když v úterý podpořila Pelosiovou.

Buďte radikálnější

Úspěch Pelosiové však může být jakousi labutí písní jejího stylu politiky. Republikáni ji sice kritizují, zároveň ale s lídryní demokratů dovedou jednat a vědí, že mohou dosáhnout kompromisu. Nastupující progresivní generaci ale takový přístup přijde málo razantní a chce víc. Vzorem převážně mladších politiků přitom paradoxně není nikdo z jejich vrstevníků, ale další veterán, nezávislý senátor Bernie Sanders.

Progresivisté chtějí radikálnější přístup k sociálním reformám. Požadují rozšíření programu veřejného zdravotního pojištění pro všechny Američany, 90procentní daň na příjmy nad milion dolarů, reparace za otroctví, nepodmíněný základní příjem nebo zákaz imigrační agentury ICE, jež schytala silnou kritiku za odebírání dětí migrantům přicházejícím do USA. Republikáni takové nápady tradičně označují za nástup socialismu.

„Po letech brutální recese zatoužilo mnoho lidí po lepším životním standardu. Výzkumy naznačují, že zkušenost s recesí v mladém věku trvale posouvá vaše politické postoje a tyto postoje jsou pevné, což znamená, že recese by mohla vytvořit dlouhodobě progresivní generaci mileniálů,“ věří promigrační aktivista Sean McElwee.

Důkazem o posunu demokratických voličů více doleva je hlavní tvář progresivistů. Mladá barmanka a zvolená kongresmanka Alexandra Ocasio-Cortézová se takřka přes noc stala celebritou, když v primárkách porazila favorizovaného matadora s ambicemi vyzvat Pelosiovou v boji o křeslo šéfa dolní komory Joe Crowleyho.

Demokratická Tea Party?

Ocasio-Cortézová patří mezi váhavé střelce. Pelosiovou opatrně podpořila, ale její výroky a činy ji řadí do skupiny lidí, která by byla ráda, aby demokratická lídryně po dvou letech skončila. Nová kongresmanka se nečekaně objevila na demonstraci před kanceláří Pelosiové, při níž protestanti požadovali přijetí jakési ekologické obdoby Roosveltova programu New Deal, který ve 30. letech pomohl USA dostat se z hospodářské krize. Pro klimatickou změnu by ráda zřídila i separátní sněmovní výbor, což řada zkušených demokratů považuje za zbytečnost.

„Chci podpořit vedení, které bude upřednostňovat zdravotní pojištění pro všechny, které bude mít pevné závazky v progresivní oblasti. To je to, po čem toužím. Když tyto věci uděláme, když prosadíme zdravotní pojištění pro všechny, budu potichu,“ prohlásila Ocasio-Cortézová, jež je podle některých insiderů žhavou kandidátkou na náhradnici Pelosiové po příštích volbách.

Ocasio-Cortézová zároveň spolupracuje s aktivistickou skupinou Justice Democrats, která si dala za cíl vyslat do příštích demokratických primárek lidi, již budou mít šanci vystřídat letité zákonodárce Demokratické strany. Kongresmanka také v létě podpořila nápad na vznik sněmovního „podklubu“ progresivistů, kteří by v dolní komoře hlasovali jednomyslně. Takový nápad už se kdysi objevil i u republikánů. Ocasio-Cortézová ale odmítá, že by usilovala o vytvoření jakési obdoby konzervativní Tea Party.

Demokraté napjatě očekávají, jak se změní nálady nováčků po střetu s politickou realitou. Vesměs připouští dva možné scénáře, kudy se mohou vydat. Buď začnou hrát sami na sebe s cílem spojit svoji tvář s určitými populárními tématy, nebo zapadnou mezi ostatní a začnou pracovat na legislativě tak, jak dosud bylo zvykem.