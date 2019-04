Rakouský tisk si posvítil na výroky prezidenta Zemana. Napočítal mu dvě nepravdy | info.cz

Český prezident, který je v Rakousku na třídenní státní návštěvě, se na setkání s krajany a zástupci českých spolků ve Vídni pustil do vídeňského exstarosty Häupla kvůli jeho údajně nedostatečné podpoře vídeňské českojazyčné školy. Tu zastřešuje Školský spolek Komenský a navštěvuje ji zhruba 600 žáků.

„Vy jste se zachmuřil, pane exprimátore. To máte za to, že tu Komenského školu jste málo podporoval, já jsem upřímný člověk. Víte, proč jsem vydržel třicet let v politice, o šest let déle než vy? Protože jsem byl vždycky upřímný a nikdy jsem nikomu nelichotil,“ uvedl Zeman směrem k Häuplovi, který byl v sále přítomen. Český prezident poté vyzval současné vedení vídeňské radnice, aby na provoz české školy přispělo jako výraz přátelství mezi Českem a Rakouskem.

Jak ale upozornila některá rakouská média, Miloš Zeman zřejmě nepracuje s úplně ověřenými informacemi. Podle rakouského deníku Der Standard měl český prezident Huäplovi vyčíst, že město Vídeň školu nepodpořilo „ani jediným šilinkem“, což ale evidentně není pravda. „Jak nám škola ve středu potvrdila, toto vyjádření je falešné. Komenského škola dostala od radnice plnou finanční podporu,“ napsal Der Standard v reportáži o Zemanově návštěvě.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na svém twitteru uvedl, že Zeman získal informaci o financování české školy ve Vídni od české velvyslankyně v Rakousku Ivany Červenkové. Velvyslankyně jeho slova potvrdila. „Pak jsme upřesnili, že Vídeň dala peníze na výstavbu tělocvičny,“ řekla Deníku N. Šlo prý o milion eur, které měla škola dostat před několika lety. „Žádný stálý příspěvek nedávají,“ dodala.

Ani tvrzení českého prezidenta o tom, že je v politice 30 let a o 6 let tedy překonal i Michaela Häupla, není podle deníku úplně pravdivé. Häupl byl politicky činný prakticky od roku 1988, kdy se stal členem vídeňské městské rady, starostou Vídně pak byl nepřetržitě od roku 1994 do roku 2018, kdy se funkce sám vzdal.

Miloš Zeman sice v politice zůstává, ovšem o 30 letech nepřetržité politické kariéry se v jeho případě na rozdíl od Häupla mluvit nedá. I když zastával funkce premiéra, poslance i ministra, od roku 2003 prakticky až do roku 2012 byl jen, jak sám říká, důchodcem z Vysočiny bez jakéhokoliv politického postu. „Účet tedy úplně nesedí,“ napsal Der Standard k Zemanovu srovnávání délek politických kariér.