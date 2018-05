Ramadán, měsíc, kdy jsou muslimové nejmilejší i nejprotivnější. A nemůžou se dočkat tmy

Ramadán mubárak! Požehnaný ramadán! Přejí se muslimové po celém světě. Tento týden začal devátý měsíc muslimského kalendáře, měsíc půstu, který představuje jeden z pěti základních pilířů islámu. Proč ho vlastně muslimové dodržují, co to znamená, a jak se daří téměř patnáct století staré tradici v kulisách moderního světa?

Už od Muhammada

Povinnost postit se během ramadánu (s malým r, protože je to název měsíce – arabština velká a malá písmena nerozlišuje a čeština píše písmeno malé) vznikla už za života proroka Muhammada. V předislámské Arábii byl mezi tamějšími polyteisty podle všeho rozšířený půst jako součást duchovních cvičení a Muhammad se s ním během obchodních cest na sever setkal. „Znal také židovské příběhy o proroku Mojžíšovi, jenž strávil čtyřicet dní a nocí na hoře Sinaj bez jídla a pití, a o Ježíši, jenž se stáhl na stejný počet dní do pouště, kde se rovněž postil (v semitské tradici počet ‚čtyřicet‘ znamenal ‚mnoho‘),“ píše ve své knize o islámu britská historička Carole Hillenbrandová. Půst byl údajně původně stanovený na židovský den smíření (Jom kipur), posléze však došlo ke zjevení koránského verše, který rozhodl, že postním bude celý devátý měsíc. Ten patřil v předislámské Arábii k jednomu z těch, v nichž se dodržovalo příměří a kdy vládl klid zbraní. Pokud bychom chtěli pochybovat o božském původu Koránu, jednoho by mohlo napadnout, jak prozíravé to od Muhammada bylo.

Protože je muslimský kalendář lunární, trvá ramadán dvacet devět dní, takže stejně jako ostatní měsíce putuje ročními obdobími. To v praxi v podnebí Blízkého východu a severní Afriky představuje obzvláště během letních měsíců, kdy jsou dny dlouhé a horké, pořádnou výzvu – nicméně ještě hůř jsou na tom muslimové v oblastech s polárním dnem a nocí. Na ně tvůrci středověkých právních textů samozřejmě nepamatovali a pamatovat ani nemohli. Věřící se totiž musí postit během celé světlé části dne (tedy od okamžiku, kdy je možné rozeznat „černou nit od bílé“). Jestliže černou a bílou nit rozeznáte stejně dobře v poledne jako o půlnoci, je to ovšem trochu problém. Ale žádné obavy, i tohle už je vyřešené – muslimové na dalekém severu se buď drží postních časů platných pro Mekku anebo těch v nejbližší zemi, kde už vycházejí alespoň trochu snesitelně.

Půst se vztahuje na všechny věřící, tedy na muže i ženy, nicméně ani tato povinnost není plošná. Od půstu jsou osvobozeni staří lidé, nemocní, děti před dosažením puberty, těhotné a kojící ženy, ti, kdo jsou na dlouhé cestě, a ti, kdo vykonávají fyzicky náročnou práci. Půst je možné nahradit dodatečně a je to také vřele doporučováno. Věřící by měl během ramadánu přečíst celý Korán a jeho víra by se měla ještě prohloubit. Muslimové by se měli chovat co nejlépe, nemají lhát a hádat se a veškerou energii by měli soustředit na duchovní rozvoj. K lepší koncentraci na nitro a víru má pomoci právě půst – tedy od soumraku do úsvitu žádné jídlo, žádné pití, žádné cigarety a žádný sex. Zakoušení žízně a hladu má navíc ještě přispět k větší sounáležitosti s chudými a hladovějícími po celém světě. Tolik teorie.

Ramadán v praxi

Tak jako u nás hlásí příchod Vánoc nápor reklam a komerční masáž, i ramadán provází řada ne zrovna duchovních projevů. Televizi zaplavují reklamy na zvláštní ramadánové edice jídla a pití: coca-colu, limonády, polévky nebo zmrzlinu. Večerní přerušení půstu je totiž každý den příležitostí, kdy se schází rodina a přátelé, aby společně snědli iftár, první jídlo po západu slunce. Společně pak posedí, jedí, povídají si. V televizi běží kromě speciálních ramadánových seriálů (rok co rok jsou nové a často mívá každá stanice svůj vlastní) reklamy i na samotný ramadán. Bývají to tklivou hudbou podbarvené dojemné scény dětí, jež pomáhají starým lidem, muslimů, kteří se k sobě chovají hezky a pozorně (samozřejmě s podtextem nějakého potravinového řetězce nebo třeba mobilního operátora).

Je to připomínka štědrosti, která jde s ramadánem ruku v ruce. U mešit a na místech, která jsou všem lokální obyvatelům známá, je po západu slunce a tím pádem přerušení půstu k dostání zdarma jídlo určené pro chudé (nikdo vás ovšem nebude zpovídat, kolik vyděláváte, a jestli se přes den postíte). I v obchodech můžete pořídit ramadánovou variaci na kolekce a dárkové vánoční koše: krabici s jídlem pro chudé, v níž máte vše pěkně pohromadě a nemusíte si dělat starosti ani ztrácet čas. Když si tohle všechno dáme dohromady, už asi tolik nepřekvapí, že během měsíce plného odpírání vzrostou prodeje (alespoň v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech) až o 10 %, jak vyplývá ze studie analytické společnosti Nielsen.

K islámu se po světě hlásí zhruba 1,6 miliardy lidí. Půst však dodržuje jen asi miliarda z nich. „Kdy jsem doma u našich a máma vaří, tak se postím,“ říkal mi mladý zubař Haris z Bosny, „to pak jenom ležím v posteli a nic nedělám, ale i tak je to těžké. Jinak půst nedodržuju.“

„Ramadán má pro nás veliký význam,“ vykládá zase osmadvacetiletý automechanik Ali. „Nejdůležitější na celém ramadánu jsou narozeniny proroka Muhammada někdy na konci měsíce a taky je skvělé, že v restauracích je mnohem kvalitnější jídlo než během zbytku roku!“ Ali je se svým přístupem téměř prototypem mladého Turka. Považuje se za muslima, pochází ze silně věřící rodiny a mezi příbuznými má několik islámských náboženských učenců. On sám ale během ramadánu utíká ke kamarádům, protože je půst nad jeho síly – obzvlášť ten od kouření. „Rodina by nikdy nepochopila, že si nedokážu přes den odříct cigarety,“ vysvětluje. Možná ještě hůř by příbuzným vysvětloval, že nemá příliš jasno v tom, co že se vlastně o ramadánu slaví. Protože o Prorokovy narozeniny totiž vůbec nejde.

Noc Úradku

Nejdůležitější nocí měsíce je ta z 26. na 27. ramadán. Je známá jako osudová noc (lajlatu l-qadari) a platí za tu nejsvětější z celého roku. Muslimové věří, že v roce 610 sestoupil právě o této noci do Muhammadovy duše celý Korán. Ostatně o tom mluví hned v začátku 97. súra: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší.“

Přes veškerý duchovní rozměr se hlavně děti těší, až ramadán skončí. Ne proto, že by pro ně byl postní měsíc tak nudný nebo otravný, ale kvůli tomu, že se na jeho konci slaví ‘íd al-fitr, svátek ukončení půstu. Věřící si obléknou nejlepší šaty, sejdou se s rodinou a přáteli, vypraví se do mešity a vymění si dárky. „Ramadán je jako Vánoce, akorát o Vánocích jsou všichni veselí a milí a během ramadánu jsou všichni naštvaní a protivní, protože mají žízeň, hlad a nemůžou kouřit!“ shrnula svůj názor pětadvacetiletá Turkyně Aysun. „Obzvlášť takhle v létě je to celé nesmysl. Nemocnice jsou plné kolabujících lidí a v menších městech se přes den člověk nemá kde najíst, protože restaurace jsou zavřené.“

Zkrátka ramadán karím!