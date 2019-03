Reportáž: Proč Slováci volí ve volbách extremisty? | info.cz

Na plácku před domem hrají děti za prosluněného pátečního odpoledne fotbal. Opodál se baví skupina dospělých. „Tady se ničeho nemusíte bát. Podívejte, jak to máme uklizené,“ pobízí jedna z žen, když mě vidí přicházet.

Hřiště spolu s blokem čtyř podlouhlých budov ve Festivalové ulici tvoří největší romské sídliště ve Svidníku. Na první pohled je vidět, že proti představám poháněných reportážemi a fotografiemi známějších romských sídel, je tu něco jinak. Domy jsou opravené, kolem nich je čisto, na zemi neleží ani obal od žvýkaček, natož hromady odpadků.

„Rozhodně najdete daleko horší sídliště na Slovensku. Tady je to v klidu,“ vypráví mladý Rom Erik zatímco v náručí nese malé dítě. Nedávno se přestěhoval zpět na Slovensko z Velké Británie. „Mohli by tu ještě postavit nějaké bariéry. Dětem padají míče do vody, která tu teče. Je to nebezpečné, když pro ně chodí,“ dodává.

Hrdost na vlastní práci

Přání další Romů na sídlišti jsou vesměs podobná. „Chtěli bychom sítě do branek na hřišti. Pak by to začalo vypadat jako fotbalové hřiště. Teď je to divné. A míč musíme pořád odněkud sbírat,“ přitakává mezi řečí chlapec, jenž právě pro jeden ze zaběhnutých míčů běží.

Že integrace místní komunity probíhá na rozdíl od jiných lokalit dobře, odráží i atmosféra ve městě. V centru Svidníku kolem náměstí s dominantní sochou generála a československého prezidenta Ludvíka Svobody pochodují etnicky smíšené skupiny s úsměvy na tváři.

„Navzdory tomu, že máme velkou komunitu Romů, nemůžu nazvat Romy jako problém. Asi před deseti lety začalo město cíleně pracovat na integračních programech. Máme komunitní pracovníky, máme městskou pořádkovou službu, která je složená z příslušníků komunity. Snažíme se prezentovat dobré příklady, aby měli pozitivní vzory. Chceme i u nich vyvolat hrdost na sebe samé. Pomůžeme jim, dáme jim nářadí na úklid areálu, ale uklidit si jej musí sami,“ říká pro INFO.CZ primátorka Svidníku Marcela Ivančová.

Kromě zmíněných drobností, jakými jsou například sítě na fotbalovém hřišti, však místní Romům chybí i důležitější věci. „Je to tu špatné s prací. Není mnoho příležitostí,“ praví Erik.

Podobně mluví i Ivančová, která se do čela města dostala po loňských komunálních volbách. „Nezaměstnanost nás trápí. Oděvní závody teď budou propouštět asi 130 lidí. Naštěstí se nám podařilo zaujmout německého investora, firmu Etilog, která tu chce zaměstnat 200 lidí. Když vše půjde dobře, zahájí výrobu 5. května,“ popisuje aktuální stav primátorka.

Harabin pomohl radikálům ke třetině hlasů

Navzdory takřka bezproblémovému soužití etnik však před čtrnácti dny v městě i okrese bodoval kontroverzní slovenský soudce Štefan Harabin, jenž se snažil zaujmout i vymezováním proti menšinám. Svidník byl dokonce jediným okresem, v němž Harabin zvítězil.

Ivančové se nelíbí, že se o Svidníku začalo mluvit až v souvislosti s Harabinovým úspěchem. Nicméně právě její město může pomoci pochopit, kde se berou voliči extremistických kandidátů. Dva nejúspěšnější – Harabin a neofašista Marian Kotleba – oslovili v prvním kole čtvrtinu všech zúčastněných Slováků, ve Svidníku to bylo téměř 37 procent. Rozdíl neudělal Kotleba, ale Harabin. Pochopit motivaci radikálněji naladěných voličů je klíčové zejména s ohledem na parlamentní volby. Pokud nedojde k předčasnému hlasování, půjdou Slováci k urnám znovu za rok.

Slovenská média v souvislosti s výsledkem ve Svidníku zmiňovala komunistickou minulost a nostalgii po starých časech. Na názvech ulic je patrné, že Svidník se od minulosti zcela neoprostil. Na hlavní tepnu Sovětských hrdinů je napojená ulice Jurije Gagarina, opodál se můžete projít ulicí Pionýrů. Roli hraje i blízkost Dukelského průsmyku, jenž připomíná válečnou historii oblasti.

Obyvatelé Svidníku také vždy dávali přednost kandidátům s tvrdší rétorikou. V minulých prezidentských volbách tu bodoval Robert Fico, před ním uspěl nad Ivetou Radičovou Ivan Gašparovič. Harabin by tak zapadl do řady předchozích místních favoritů.

Čaputová s Šefčovičem umetli cestu extrému

Klíč k pochopení, proč soudce ve Svidníku uspěl, však může ležet i jinde. Ivančová sice upozorňuje na odlišnost komunálních a prezidentských voleb, zároveň ale nabízí vysvětlení ve vlastním příběhu.

Dokázala získat mandát v zastupitelstvu i v dobách, kdy kandidovala za zaniklou pravicovou stranu SDKÚ, která ve městě nikdy neměla silnou pozici. Loni už jako nezávislá porazila v souboji o primátorské křeslo mimo jiné dlouholetého lídra místní radnice Jána Holodňáka, jenž kandidoval s podporou levicového Směru. Domnívá se, že jí pomohla i dobrá komunikace s voliči. A podobné to bylo v případě Harabina.

„Pan Harabin byl jediným kandidátem, který tu fyzicky byl a mluvil s voliči. Byl tu asi dvakrát třikrát. Lidé si ho tedy spojili s obrazem prezidentského kandidáta. Nenabízel řešení, on jen popisoval, troufám si tvrdit, že někdy i zveličoval problémy,“ praví Ivančová, podle níž hrál roli i vyšší zájem o voličské průkazy. Tito lidé hlasovali v jiných slovenských, což vzhledem k těsnému pořadí na prvních třech místech mohlo výsledky ovlivnit.

O Svidník není příliš velký zájem ani ve druhém kole. Po cestě z Prešova se podél silnic objevují plakáty poražených kandidátů. Střídají je zřídka vyvěšené billboardy Maroše Šefčoviče. Na kampaň Zuzany Čaputové na hlavním tahu nenarazíte. Vidět není ani v okolních městech a vesnicích. V samotném Svidníku visí viditelně pouze Harabinova reklama, na níž se soudce hlásí k tradicím a místnímu folkloru.

Tým Čaputové sice zvažoval, že by se voliče ve Svidníku pokusil oslovit. Nakonec ale vsadil na defenzivnější styl kampaně. Šefčovič do města též nepřijel. Otázka tedy je, komu připadnou hlasy Harabinových voličů. Ivančová nechce odhadovat, kdo má větší šance uspět, vidí je 50 na 50.

Svidník si v pátek užíval o den odložené oslavy Dne učitelů. Dobré náladě lidí přidalo i slunečné počasí. Přesto například místní Romové při debatě o volbách našli důvody k rozpakům. A nejen proto, že kandidáti do města nepřijeli. „Před volbami se o nás zajímají. Slibují, co udělají. A pak z toho nic není. To je velké zklamání,“ shrnuje za všechny Erik.