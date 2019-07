Republikáni se přou, jak vybírat peníze od voličů. Kanidátům hrozí odstřižením od peněz | info.cz

Mezi americkými republikány propukl ostrý spor o financování volebních kampaní. Strana chce, aby její kandidáti využívali centrální nástroj pro výběr příspěvků od menších dárců s názvem WinRed. To však jde proti zájmům byznysmenů, kteří profitují ze současného systému. Vedení republikánů již pohrozilo, že dá ruce pryč od svých politiků, kteří na novou platformu nepřejdou nebo zvolí konkurenční řešení.

Napětí mezi americkými konzervativci eskalovalo tento týden. Republikánský národní výbor (RNC) v pondělí poslal osmistránkový dopis podnikateli Paulu Dietzelovi, stranickému stratégovi, který minulý týden spustil konkurenční platformu Give.GOP, která má umožnit posílání peněz přímo kandidátům a organizacím. RNC si stěžuje, že ačkoli na stránkách Give.GOP je výzva, aby lidé posílali příspěvky i výboru, nepřišel zatím touto cestou republikánům ani dolar.

RNC zároveň pohrozil republikánským kandidátům, že pokud nebudou využívat platformu WinRed, odstřihne je od stranických fondů. Takový krok by je výrazně oslabil v kampani a mohl být rozhodujícím faktorem, který by jim znemožnil získat křeslo ve Kongresu nebo jinou volenou funkci.

„Give.GOP dává moc do rukou malých dárců a na trhu nemá žádnou konkurenci. Proč lidé, kteří by měli pomáhat prezidentovi, bojují proti tomu, aby inovacemi ušetřil miliony dolarů?“ reagoval na kritiku Dietzel, jenž snahu centralizovat výběr příspěvků přirovnal k socialismu.

Novinku prosazoval Trump

Dietzelova motivace je zřejmá. Až dosud těžil z popularity svého projektu Anedot, který u republikánů využívala řada kandidátů a politických uskupení. WinRed ale představuje pro Anedot existenční hrozbu, a tak Dietzel přišel s náhradou.

Proč vlastně republikáni chtějí nahrazovat až dosud funkční systém výběru peněz od malých dárců? Uvnitř strany převážil názor, že jim ve volebních duelech s demokraty škodí. Stratégové se inspirovali demokratickou platformou ActBlue, která v loňských kongresových volbách pomohla liberálům nasbírat přes 1,6 miliardy dolarů.

WinRed podpořil i prezident Donald Trump. „Nová platforma umožní mé kampani a dalším republikánům bojovat s demokratickým strojem na peníze. To byla moje priorita a s radostí sdílím, že je na světě a funguje,“ napsal Trump na Twitteru.

Peníze rozhodují

Zdánlivě marginální záležitost má ve skutečnosti potenciál zásadně ovlivnit volby. V prezidentském, ale i v jednotlivých senátních a sněmovních soubojích, často rozhoduje, který kandidát dokáže shromáždit větší množství peněz. Čím více, tím větší šance oslovit voliče prostřednictvím dražší kampaně.

Ani v USA neplatí, že vždy vyhrává bohatší kandidát. Výjimek z tohoto pravidla je však málo. Od roku 1980 vyhrál podle statistik Federální volební komise uchazeč s menším množstvím vybraných peněz jen třikrát – v roce 1984 Ronald Reagan, o 12 let později Bill Clinton a v posledních volbách Donald Trump. První dva navíc funkci obhajovali, což vždy přináší vedle finanční výhody například i větší známost mezi voliči.

Kandidáti získávají většinu peněz od malých dárců. Pravidla sice umožňují vložit do boje neomezené množství vlastních příspěvků, limitují ale možnosti firem a ostatních jednotlivců. Firmy by dokonce neměly sponzorovat kandidáty vůbec, řada z nich to ale obchází zakládáním tzv. politických akčních výborů. Ty smějí během jedněch voleb přispět kandidátovi až 5 tisíci dolary, straně pak 15 tisíci dolary.

Drobné dárce politici mohou získat prostřednictvím své kampaně, která ale opět stojí peníze. Oslovují je skrze billboardy, maily, televizní reklamu, mítinky nebo tím, že uspořádají večeři pro zvané. Poslední varianta funguje spíše na bohatší voliče, kteří chtějí prohodit s kandidáty pár slov a buď lobbovat za svoje zájmy nebo se jen vyfotit se známou osobností.