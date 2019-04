Rozdělená Francie. Dary miliardářů na opravu Notre-Dame podráždily žluté vesty i odboráře | info.cz

Prezident Emmanuel Macron slíbil opravu katedrály během pěti let, odborníci jsou ale opatrnější a někteří mluví až o 15 letech. Kromě rekonstrukce podle původní podoby je ve hře i použití moderních materiálů.

„Celá země i svět se na vás dívaly a vy jste byli příkladem,“ ocenil francouzský prezident Emmanuel Macron hasiče, kteří v pondělí v noci zachraňovali hořící katedrálu Notre-Dame. Hlava státu je přijala ve čtvrtek v poledne v Elysejském paláci, aby jim poděkovala a udělila zlaté medaile za odvahu a oddanost.

Velkým tématem posledních dvou dnů je ve Francii rekonstrukce katedrály, a zejména náklady na ni. Podle architekta Jeana-Michela Wilmotta citovaného stanicí France Inter by měla stát okolo miliardy eur (asi 26 miliard korun). Jiné názory se ale liší: „Je příliš brzy na to odhadovat škody způsobené požárem,“ nechal se slyšet Ernesto Ottone z organizace UNESCO.

Donald #Trump envisagerait "sérieusement" de faire un don (avec son argent) pour la reconstruction de #NotreDame https://t.co/2JGYh48Kx1 via @Newsmax — Antoine Llorca ⭐️⭐️ (@antoinellorca) April 18, 2019

Zhruba stejnou částku, jakou odhadl Wilmotte, už přitom slíbili dárci, ať už miliardáři, velké firmy, nebo i jednotliví drobní přispěvovatelé. Zatímco prezident Macron se snažil o to, aby katastrofa vedla k obnovení jednoty ve společnosti, podle prvních reakcí se ale zdá, že se stal pravý opak.

Tučné dary miliardářů

V úterý ráno, tedy ještě ve chvíli, kdy hasiči bojovali s poledními plameny na střeše chrámu, slíbil druhý nejbohatší Francouz Francois-Henri Pinault dar 100 milionů eur na rekonstrukci. Jen o pár hodin později ho ale trumfnul jeho obchodní sok a další z miliardářů, Bernard Arnault, který slíbil dokonce dvojnásobnou částku.

Některé Francouze ale velkorysé dary spíš pobouřily, než potěšily: „Dovedete si to představit? 100 milionů, 200 milonů jedním klikem. To ukazuje na nerovnost v naší zemi,“ prohlásil odborářský předák Philippe Martinez citovaný deníke Le Figaro. Pokud prý miliardáři mohou dávat desítky milionů na obnovu katedrály, měli by přestat tvrdit, že nejsou peníze na sociální politiku.

Vtipně pak stejný pocit tweetoval filozof Ollivier Pourriol: „Victor Hugo děkuje všem za velkorysé dary na záchranu Notre-Damu a navrhuje, aby udělali to samé pro Bídníky,“ napsal s odkazem na názvy slavných Hugových románů. Kritika miliardářů zaněla i od některých představitelů hnutí žlutých vest.

Nevole mnoha Francouzů vypukla ve chvíli, kdy bývalý ministr kultury a poradce jednoho z miliardářů mluvil o tom, že by firemní dary na obnovu chrámu měly být odepsány z daní z 90 procent, nejen ze 60, jak je u darů obvyklé. Po smršti kritiky ale svá slova odvolal a rodina Pinaultů oznámila, že žádné daňové úlevy ze slíbeného daru žádat nebude.

„Měli by radši platit daně“

Obě dvě dárcovské rodiny zbohatly prostřednictvím obchodu s luxusním zbožím. Bernard Arnault vybudoval značku LVMH Louis Vuitton, Pinaultova rodina zase vlastní konkurenční značku Kering. Obě firmy se střetly v takzvané „kabelkové válce“ o kontrolu italského výrobce Gucci, připomněl americký list New York Times.

Kritici miliardářům vzkázali, že by lépe udělali, kdyby řádně platili daně a nezneužívali daňových rájů. Debata o daňových optimalizacích přitom probíhá právě v době, kdy chtěl prezident Macron oznámit menší zdanění chudších Francouzů v reakci na protesty žlutých vest. Jednomu z jejich hlavních požadavků – opětovnému zavedení milionářské daně – ale nevyhověl.

Premiér Édouard Philippe se tak na středeční tiskové konferenci snažil napětí zmírnit: „Musíme být rádi, že velmi chudí i velmi bohatí jednotlivci stejně jako firmy chtějí přispět k úsilí o obnovu katedrály, jež je v srdci naší historie,“ řekl.

Ve čtvrtek vyjádřil své rozhořčení i Bernard Arnault: „Je to falešná polemika. Je děsivé sledovat, že se kritizuje i ten, kdo dělá něco ve veřejném zájmu,“ řekl šéf firmy za potlesku stovek svých zaměstnanců.

Pět, nebo 15 let?

Kromě finanční sumy, kterou bude rekonstrukce stát, se diskutuje i o její délce a způsobu provedení. Prezident Macron slíbil obnovu katedrály do pěti let, mnozí odborníci ale pochybují, zda je to možné.

Známý architekt Pierluigi Pericolo, který se podílel na rekonstrukci baziliky svatého Donatia po požáru v roce 2015 v Nantes, si myslí, že mohou opravy trvat nejméně 15 let. Dva až pět let prý může zabrat jen zajištění stability katedrály, protože zdi vystavené vysokým teplotám při požáru mění uvnitř své složení a mohou se zhroutit.

Otázkou je, zda dřevěné části katedrály obnovovat totožným způsobem, nebo dřevo nahradit moderními materiály, jako je kov, sklo a beton. Prezidentův vyslanec pro kulturní dědictví Stéphane Bern nevyloučil po schůzce s Macronem ani tuto možnost. Vláda vypíše na zakázku mezinárodní architektonickou soutěž, oznámil premiér Philippe.