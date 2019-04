Ruské rakety kontra americké stíhačky. USA a Turecko směřují k závažné roztržce | info.cz

Mezi USA a Tureckem to vře. V celém příběhu jde o nejmodernější zbraně, velké peníze a také o možnou špionáž. V posledním dějství turecký prezident Recep Tayyip Erdogan poslal do USA svého zetě Berata Albayraka , aby odvrátil americké sankce proti své zemi. Albayrak se sice svěřil, že je optimistický, ale neuspěl.

Celý problém se dá jednoduše shrnout takto: Turecko chce nakoupit nejmodernější zbraně z Ruska i z USA. Jenže Američané se bojí, že se tak Rusové oklikou dostanou k tajemstvím, o která se Pentagon rozhodně dělit nechce. Nelibost vyvolává i fakt, že by ruský arzenál měl kupovat člen Severoatlantické aliance, kterou by to podle kritiků mohlo poškodit. Turecko to odmítá. Tvrdí, že chce nakupovat zbraně, kde si zamane, a že se chce „podívat“ na moderní technologie. A nepřímo naznačuje, že právě ty z ruské dílny jsou velmi dobré.

Co konkrétně si Ankara pořizuje? Nejmodernější z běžně používaných ruských kompletů proti raketám a letadlům známý jako S-400. Současně také 100 amerických letadel F-35, na jejichž výrobě se podílí. A právě tohle vadí Američanům – bojí se, že se S-400 „naučí“ důležité údaje o F-35 a hýčkané stroje se tak rychle dostanou do taktické nevýhody.

Vzhledem k napjatým vztahům mezi Ruskem a USA a vůbec celou Severoatlantickou aliancí by to znamenalo, že se tato data dostanou velmi snadno k protivníkovi. Logicky se totiž očekává, že na S-400 budou Turky zaškolovat ruští odborníci a software k systému dodá Moskva, kam „v protisměru“ poplynou příslušné údaje související s následným používáním.

Ankara sice nabídla, že S-400 nezačlení do svého integrovaného systému protiletadlové a protiraketové obrany a že komplety budou v rozdílných provinciích, ale i tak bude třeba, aby měly k dispozici údaje o amerických (respektive tureckých) F-35. Tohoto bodu se týká i zmíněná obava z „oslabení NATO“ – pokud se systém S-400 ocitne mimo alianční struktury, fakticky se sníží příspěvek Ankary ke společné obraně.

Washington proto hodlá na Turky zatlačit. Ekonomické sankce na Ankaru dopadnou automaticky po nákupu ruské techniky – na základě zákona z roku 2017 trestajícího Rusko za vměšování do amerických voleb. Americký prezident Donald Trump může postihy odložit na neurčito a někdy to tak i dělá, v tomto případě k tomu ale přistoupit nechce. USA navíc hrozí Turecku, že ho odstřihnou od podpory pro F-35 a nedodají aktualizovaný software. Washington také podle listu The Wall Street Journal zastavil dodávky dílů pro už zakoupená letadla.

Možnosti Američanů jsou ale přesto omezené: Pokud by došlo i na zastavení dodávek samotných letounů do Turecka, přišly by američtí výrobci – zejména Lockheed Martin a Northrop Grumman – o velké peníze. Celkově má jít o kontrakt za víc než osm miliard dolarů a to není započítána výzbroj pro letouny ani jejich údržba. USA navíc samy můžou ztratit, protože můžou přijít o turecké subdodávky dílů pro F-35. To by podle časopisu The Economist znamenalo dva roky hledání nových dodavatelů.

Obě strany se tak snaží najít kompromis, ale zatím se to nedaří. Turci se totiž S-400 nechtějí za žádnou cenu vzdát. Ze tří důvodů: za prvé je to prestiž, kterou s tím spojuje prezident Erdogan. Ukazuje tím, že dokáže „vzdorovat“ Západu. Za druhé Turci tvrdí, že potřebují tyto rakety k sestřelování případných střel vypálených ze Sýrie. A že Američany nabízené Patrioty jim nestačí. A konečně za třetí, Turkům jde o to, aby měli modernější zbraně, než jejich řečtí rivalové, mimochodem také členové NATO. Zatímco Atény mají starší ruský systém S-300, Ankara se chce chlubit jeho nástupcem S-400. Zjevně i za cenu roztržky se Spojenými státy.