Ruský opoziční politik vyčetl Putinovi, že se Čechům a Slovákům neomluvil za srpen 1968

"Ruská federace je právní nástupce SSSR. Země, která před 50 lety vtrhla do Československa, čímž pohřbila nejen pražské jaro, ale i naděje na reformování komunistického systému," napsal Gozman na facebooku a připomněl, že důsledkem potlačení pražského jara bylo i zesílení represí v Sovětském svazu, válka v Afghánistánu a nakonec i sám rozpad SSSR.

Speciál INFO.CZ k srpnu 1968autor: INFO.CZ

"Tato hanba zůstane s námi navždy. Jako s Němci Hitlerova hanba a s Američany (hanba) Vietnamu. Ale je důležitá nejen sama minulost, ale i vztah k ní. Jako občan Ruska bych chtěl, aby dnes ten, kdo řídí zemi, bez ohledu na můj postoj k němu, vystoupil v televizi. Aby se obrátil na Čechy a Slováky a požádal je o odpuštění za to, že bylo spácháno před 50 lety (koneckonců v roce 2006 tento akt internacionální pomoci odsoudil!), a obrátil se na nás všechny a ujistil, že naše země nikdy nepodnikne takové dobrodružství. Takové hodnocení minulosti by dovolilo klidněji hledět do budoucna," zdůraznil. "Ale on (Putin) nevystoupil! Nedivte se rozšiřování NATO a tomu, že nám nezbyli spojenci!" dodal.

Gozman býval na počátku 90. let poradcem liberálního reformátora Jegora Gajdara, který v té době zastával vysoké funkce v ruské vládě. Nyní patří k vedení mimoparlamentního Svazu pravicových sil.

Infografika dne: oběti invazeautor: Info.cz, VHÚ

Putin při návštěvě Prahy v březnu 2006 uznal morální odpovědnost Ruska za vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. "Musím vám říci naprosto otevřeně, že samozřejmě neneseme žádnou právní odpovědnost, ale mravní odpovědnost tady je," odpověděl tehdy Putin na dotaz ČTK. Uvedl také, že jeho předchůdce Boris Jelcin nemluvil jen za sebe, ale jménem celého Ruska, když v srpnu 1993 při návštěvě České republiky a Slovenska hovořil, že se Rusko za invazi v roce 1968 nemůže omlouvat, neboť nešlo o jeho čin. "Tento vpád odsuzujeme jako agresi, jako útok na svrchovaný, samostatný stát, jako vměšování do jeho vnitřních záležitostí. Nové demokratické Rusko nenese za tuto akci žádnou odpovědnost. Je za ni zodpovědné bývalé vedení SSSR a KSSS (sovětské komunistické strany)," zdůraznil Jelcin v Praze.