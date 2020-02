Rwandská genocida byla efektivnější než nacistická a hrozí znovu, říká soudce Fremr | info.cz

Místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr v minulosti soudil některé případy rwandské genocidy. K té došlo v roce 1994, kdy během tohoto běsnění zemřelo za 100 dnů na 800 tisíc lidí. „Stěžejními pachateli genocidy byli Hutuové, ale ani Tutsiové neměli úplně čisté ruce. Jejich činy se na mezinárodní úrovni nikdy nezačaly stíhat, asi tři řešila rwandská justice, ale padly tam velmi mírné tresty. Nelze vyloučit, že to někteří Hutuové vnímají jako nespravedlnost a myslí na odplatu,“ říká Robert Fremr v druhé části rozhovoru, který INFO.CZ poskytl u příležitosti ocenění Právník roku v oblasti trestního práva.

Před svým nástupem k Mezinárodnímu trestnímu soudu jste působil u Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Ovlivňuje rwandská genocida, k níž došlo v roce 1994, stále současnou Afriku?

Nejen Afriku, ale věřím, že celý svět. Rwandské genocidě padlo během 100 dní za oběť 800 tisíc životů. Byla tak efektivnější, ač to slovo zní hrozně, než ta nacistická nebo rudokhmerská. Mezinárodní společenství včasný zásah prováhalo, velmi sebekriticky se k tomu vyjádřil prezident Clinton i další státníci. Díky tomu ale poté Rwanda získala velkou světovou podporu. A země ji velmi efektivně využívá.

Ve Rwandě jsem byl několikrát a je tam vidět velký rozdíl oproti jiným africkým státům. Panuje tam pořádek, bezpečí, vzrůstá vzdělanost. Žáci ve školách dostávají od státu zdarma tablety. Dochází k velké emancipaci žen, v parlamentu jich zasedá více než mužů. Přitom dříve ani nesměly dědit majetek, stát je tak emancipoval i právně.

Prezident Kagame má ale dvě tváře. Političtí oponenti říkají, že se k nim chová velice nesmlouvavě, někteří úplně zmizeli, jiní byli stíháni jen proto, že si ho dovolili kritizovat. Přinejmenším ekonomicky ale ta země prosperuje, i když nemá žádný velký potenciál. Klade důraz na ekologii, zakázala veškeré plastové nákupní tašky. Je diplomaticky velmi efektivní, respektovaná. Říká se jí africké Švýcarsko.

Předpokládám ale, že etnická nenávist ze rwandské společnosti zcela nevymizela.

Prezident Kagame zakázal dělení na Hutuy a Tutsie. Je to velice citlivá věc. Napětí tam trvalo léta. Ale i po roce 1994 ve funkcích dominovali Tutsiové. Zjistili jsme například, že tvoří 95 procent soudců. Přitom když se podíváme na složení obyvatelstva, je jich jen 13 procent. Do funkcí se ale většinově dostávají i po svobodných volbách. Člověk si pak klade otázku, jaký důvod mají Hutuové volil Tutsie. Jestli je v tom strach, respekt nebo pocit provinění, nevím.

Dospěl jsem k závěru, že stěžejními pachateli genocidy byli Hutuové, ale ani Tutsiové neměli úplně čisté ruce. Jejich činy se na mezinárodní úrovni nikdy nezačaly stíhat, asi tři řešila rwandská justice, ale padly tam velmi mírné tresty. Nelze vyloučit, že to někteří Hutuové vnímají jako nespravedlnost a myslí na odplatu.

Posunulo se vaše vnímání rwandských událostí ve chvíli, kdy jste dorazil přímo do Afriky?

Nějakou dobu jsem se na to připravoval. Většina literatury je tehdy podávala poněkud jednostranně. Tak, že Hutuové byli ti zlí a Tutsiové ti hodní. Reálně to tak ale nebylo, když se podíváte do historie, byly tam doby, kdy vládnoucí tutsijská dynastie Hutuy neuvěřitelným způsobem diskriminovala.

A pak mi do jednací síně přicházeli jako svědci lidé, kteří ani nebyli schopni vysvětlit, proč vzali mačety a zabili své přátele nebo dokonce příbuzné. Přitom rodina v Africe je velmi soudržná. Stěžejní roli tehdy sehrála davová atmosféra, podporovaná rozhlasem, který dokázal lidi neuvěřitelně manipulovat, posílal je zabíjet „šváby“. Přátelé se vraždili i v Jugoslávii, ve Rwandě to ale bylo v naprosto ojedinělém měřítku. Lidstvo by se z toho mělo poučit.

A poučilo se skutečně, nebo podobná genocida stále hrozí?

Doufal jsem, že činnost tribunálu měla odstrašující efekt. Když jsem ale viděl, že při jednom z povolebních násilí v Keni použili pachatelé naprosto stejný modus operandi a byli opět schopni vraždit uprchlíky skrývající se v kostele, obávám se, že tomu tak není.

Jak si člověk udrží pozitivní náhled na svět, když musí tohle jako soudce řešit?

Přiznám se, že soudit ty nejtěžší zločiny mě vždycky přitahovalo. Platil jsem za to ale tím, že jsem prožíval velmi negativní emoce. Nejtěžší byl kontakt s pozůstalými, když jsem na vlastní oči viděl žal, který prožívali. Zdroj pozitivních emocí jako protiváhu tak hledám v četbě, divadle, filmech. Asi se nedivíte, že dávám přednost romantickým komediím před thrillery. Ideální na odreagování je i sport, který se snažím provozovat i sledovat jako fanoušek.