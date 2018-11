S demokraty můžu spolupracovat, říká po volbách Trump. Třeba ve zdravotnictví nebo v obchodu

Americký prezident Donald Trump si dovede představit spolupráci s demokraty při rozvoji hospodářství, obchodu a infrastruktury nebo v rámci snahy snížit ceny léků na recepty. Šéf Bílého domu to prohlásil na dnešní tiskové konferenci, když komentoval výsledky voleb do Kongresu, v nichž Demokratická strana získala většinu ve Sněmovně reprezentantů. Trump zároveň varoval před tím, aby demokraté v kongresové komoře zahajovali vyšetřování jeho aktivit, protože by to prý zablokovalo legislativní procesy.