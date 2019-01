Saúdská dívka, která zavrhla islám a ze strachu o život utekla od rodiny, získá azyl v Kanadě

Saúdskoarabská dívka, která koncem minulého týdne utekla od své rodiny do thajského Bangkoku, získá azyl v Kanadě. Informují o tom zahraniční tiskové agentury s odvoláním na imigrační úřady Thajska, tedy země, kde se uprchlice momentálně nachází. Osmnáctiletá Rahaf Kunúnová se obává, že by ji doma zabili, protože se zřekla islámu. Dnes večer podle thajských pohraničníků odletí do Kanady s přestupem v jihokorejském Soulu.