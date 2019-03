Saúdský princ vyrazil na Východ, kde ho kvůli vraždě nepeskují. A rádi vidí jeho peníze

Na cestu do nejlidnatějších zemí světa se vydal s kapsou plnou peněz, respektive investic. Jen v Pákistánu slíbil odložit asi 20 miliard dolarů, v přepočtu přes 456 miliard korun. Odsud pak saúdský korunní princ Mohamed bin Salmán – známý i jako MBS – poputuje ještě do Indie a Číny. Podle analytiků se princ vydal na Východ poté, co není zcela vítán na Západě, který ho kritizuje za brutální vraždu nepohodlného novináře i lví podíl na humanitární krizi v Jemenu.