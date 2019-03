Šéf pražských muslimů Kušnarenko rozkládá islámskou obec. Ozbrojování je poslední kapkou

Amatérské video s nabídkou českým muslimům se objevilo na Kušnarenkově facebookovém účtu tuto neděli. Učinil ji prý poté, co shlédl záběry, které pořídil sám terorista během vraždění novozélandských muslimů. On sám se později pro kanál DVTV nechal slyšet, že toto jeho „krátké“ a „nešťastné“ video naznačuje pouze „jeden ze způsobů řešení problému“. Přesto konstatoval, že poselství jako takové zpět brát nehodlá. Dodal, že on sám se v nynějším Česku cítí „v zásadě bezpečně“, i když poté, co se jeho výroků chytla média, obdržel nepřátelské vzkazy. V každém případě hodlá i nadále pracovat na pokojném dialogu českých muslimů se zbytkem společnosti.

O Kušnarenkově motivaci při tvorbě podobných videí lze jen spekulovat. Pražský islámský lídr se prezentuje jako silně, ba rigidně věřící muslim, který i profánní – nikoli náboženské či oficiální – projevy začíná koránským veršem ze súry al-Fátiha („Ve jménu Boha milosrdného, slitovného“). Což pro jeho české souvěrce rozhodně není typické. Někdejší ukrajinský prokurátor přestoupil k islámu před deseti lety, když se předtím podle dostupných zpráv angažoval v pravoslavné (křesťanské) komunitě. Tzv. konvertité mívají tendenci novou víru prožívat razantněji i radikálněji než ti, kteří v jejích pravidlech vyrůstali od dětství. Čerství muslimové také obvykle mnohem intenzivněji soucítí se členy globální ummy, tedy všemi následovníky Muhammadovými na této planetě – v tomto případě Novozélanďany.

V krátkém, neoficiálním telefonním rozhovoru se serverem INFO.CZ pak lídr pražské obce naznačil, že ho k podobnému projevu vedly pohnutky českého vlastence, za kterého se (jako občan ČR) považuje. Vztah k Praze získal prý i proto, že jeho předek v rudoarmějské uniformě osvobozoval protektorát od nacistů.

Pomineme-li případný zištný motiv (Kušnarenko by jako právník opatřující zbrojní průkazy získal klienty i palmáre), životní pouť nynějšího šéfa pražské obce je se střelbou zjevně spojena. Argumentuje jako zahraniční zastánci co nejvolnějšího držení palných zbraní: pokud by prý v novozélandských mešitách byli pušky i lidé, kteří je umějí a neváhají použít, k vraždění takového rozsahu by nedošlo. Na jeho facebookovém účtu je pak umístěn odkaz na americké muslimy, kteří si ochranky vytvořili, respektive založili legální bezpečnostní firmy se zaměstnanci vyznávajícími islám.

Nový šéf pražské muslimské obce má zřejmě i díky rodinnému zázemí – pochází z převážně ruskojazyčného přístavu Oděsa, který ale etnicky a územně patří k Ukrajině – dosti blízko k pro-kremelským aktivistům. Na facebooku jsou k vidění jeho snímky se sociálně demokratickým poslancem Jaroslavem Foldynou, společně pak v Česku vítali ruskou provládní, značně militantní motorkářskou skupinu Noční vlci, jejíž členové v zahraničí navštěvují pomníky padlých sovětských vojáků.

Také v rámci islámské obce se Kušnarenko opírá o ruskojazyčné muslimy, kteří do střední Evropy dorazili nejčastěji z Kavkazu. Zdroje z komunity hovoří dokonce o čemsi jako soupeření ruské a arabské strany, které vznikly na základě historických a kulturních vazeb. Zatímco potomci arabských rodin dorazili často už za minulého režimu, jejich etnicita do jisté míry kopíruje tehdejší politická spojenectví a v zemi jsou dobře integrováni, ruskojazyční muslimové dorazili později jako údajní podnikatelé, přičemž zdroje jejich bohatství i vazby na tajné služby domovských zemí jsou přinejmenším nejasné.

Kušnarenko je navíc spojován s někdejším pražským imámem Samerem Shehadehem, kterého česká justice viní z podpory terorismu. Oba muži společně podnikali, či spíše pro obec pronajímali prostory modlitebny v centru Prahy. Tehdy už bývalý imám Shehadeh před odchodem do zahraničí převedl na nynějšího šéfa pražské obce firemní podíl.

Zdroje z islámské obce konstatují, že už Kušnarenkova volba, která proběhla zkraje února, opravdu k jednotě islámské obce nepřispěla. Nový pražský šéf přitom ve zmíněném rozhovoru pro DVTV uvedl, že jej do funkce (hlasováním) vyslala „drtivá většina“ obce v hlavním městě a že proti němu „aktivně vystupuje deset, maximálně dvacet lidí“. Doufá prý proto, že z čela pražské obce odvolán nebude.

K vcelku otevřeným Kušnarenkovým kritikům patří Muneeb Hassan Alrawi, tedy šéf Islámské nadace v Brně i předseda celostátního Ústředí muslimských obcí. Pro INFO.CZ konstatoval, že „vyzbrojování (českých muslimů) v žádném případě není cesta“ a že výzva pražského muslimského předáka byla „naprosto nevhodná“. Podle Alrawiho mohou podobné poznámky „zneklidnit společnost“. Z mediálního střetu obou lídrů je jasné, že jejich názory spolu kolidují, což oba víceméně přiznávají. Muneeb Hassan Alrawi několikrát zopakoval, že s žádostí o ochranu muslimské komunity se standardně obrací jen a pouze na příslušné státní instituce, které také odpovídajícím způsobem reagují. O spolupráci s bezpečnostními složkami státu nyní hovoří i pražský vůdce Kušnarenko, který však stále trvá na právu všech českých občanů na držení zbraně stejně jako sebeobranu. Českou islámskou komunitu čeká v každém případě střet, který se nerozhodne dříve než v řádu týdnů.